https://ria.ru/20230530/zemlya-1875126629.html

Жителям МО объяснили, как законно увеличить земельный участок

Жителям МО объяснили, как законно увеличить земельный участок - РИА Новости, 30.05.2023

Жителям МО объяснили, как законно увеличить земельный участок

Жителям Московской области рассказали о способе законно увеличить свой участок. В министерстве имущественных отношений региона отметили, что можно... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:53

2023-05-30T16:53

2023-05-30T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жителям Московской области рассказали о способе законно увеличить свой участок. В министерстве имущественных отношений региона отметили, что можно воспользоваться такой процедурой, как прирезка земли. Об этом сообщил телеканал "360".Владелец земли может изменить площадь участка за счет присоединения соседних участков, государственная собственность на которые не разграничена, или за счет участков, которые находятся в муниципальной собственности. Право на это есть только у собственника."Данной процедурой можно воспользоваться, если площадь земельного участка по фактическому пользованию превышает площадь участка в соответствии с правоустанавливающими документами", –отметили в ведомстве.Участок также должен соответствовать документам территориального планирования и градостроительного зонирования. Он может быть использован под садоводство, ведение хозяйства или строительство дома. Дополнительную землю можно купить за 50% от кадастровой стоимости."Подать заявку на перераспределение земельных участков можно в электронной форме. Услуга называется „Перераспределение земель и (или) земельных участков“", – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Информацию об услуге можно получить на портале uslugi.mosreg.ru.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)