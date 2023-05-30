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Жителям МО объяснили, как законно увеличить земельный участок - РИА Новости, 30.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:53 30.05.2023 (обновлено: 16:55 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/zemlya-1875126629.html
Жителям МО объяснили, как законно увеличить земельный участок
Жителям МО объяснили, как законно увеличить земельный участок - РИА Новости, 30.05.2023
Жителям МО объяснили, как законно увеличить земельный участок
Жителям Московской области рассказали о способе законно увеличить свой участок. В министерстве имущественных отношений региона отметили, что можно... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:53
2023-05-30T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жителям Московской области рассказали о способе законно увеличить свой участок. В министерстве имущественных отношений региона отметили, что можно воспользоваться такой процедурой, как прирезка земли. Об этом сообщил телеканал "360".Владелец земли может изменить площадь участка за счет присоединения соседних участков, государственная собственность на которые не разграничена, или за счет участков, которые находятся в муниципальной собственности. Право на это есть только у собственника."Данной процедурой можно воспользоваться, если площадь земельного участка по фактическому пользованию превышает площадь участка в соответствии с правоустанавливающими документами", –отметили в ведомстве.Участок также должен соответствовать документам территориального планирования и градостроительного зонирования. Он может быть использован под садоводство, ведение хозяйства или строительство дома. Дополнительную землю можно купить за 50% от кадастровой стоимости."Подать заявку на перераспределение земельных участков можно в электронной форме. Услуга называется „Перераспределение земель и (или) земельных участков“", – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Информацию об услуге можно получить на портале uslugi.mosreg.ru.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жителям МО объяснили, как законно увеличить земельный участок

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жителям Московской области рассказали о способе законно увеличить свой участок. В министерстве имущественных отношений региона отметили, что можно воспользоваться такой процедурой, как прирезка земли. Об этом сообщил телеканал "360".
Владелец земли может изменить площадь участка за счет присоединения соседних участков, государственная собственность на которые не разграничена, или за счет участков, которые находятся в муниципальной собственности. Право на это есть только у собственника.
«
"Данной процедурой можно воспользоваться, если площадь земельного участка по фактическому пользованию превышает площадь участка в соответствии с правоустанавливающими документами", –отметили в ведомстве.
Участок также должен соответствовать документам территориального планирования и градостроительного зонирования. Он может быть использован под садоводство, ведение хозяйства или строительство дома. Дополнительную землю можно купить за 50% от кадастровой стоимости.
"Подать заявку на перераспределение земельных участков можно в электронной форме. Услуга называется „Перераспределение земель и (или) земельных участков“", – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Информацию об услуге можно получить на портале uslugi.mosreg.ru.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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