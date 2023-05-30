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Зеленского высмеяли за попытку похвастаться секретной операцией - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 30.05.2023 (обновлено: 20:15 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875182162.html
Зеленского высмеяли за попытку похвастаться секретной операцией
Зеленского высмеяли за попытку похвастаться секретной операцией - РИА Новости, 30.05.2023
Зеленского высмеяли за попытку похвастаться секретной операцией
Читатели "Гуаньча" высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после слов о планах ВСУ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:07
2023-05-30T20:15
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели "Гуаньча" высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после слов о планах ВСУ.В видеообращении глава киевского режима заявил, что командование утвердило сроки начала активизации Вооруженных сил."Военные тайны стали политическими сплетнями, здорово", — отметил комментатор."А вот говоря с военной точки зрения, не следует ли держать операцию в секрете до ее начала?" — поинтересовался второй."Украина начнет контратаку уже в 25 часов 61 минуту 61 секунду 32 августа 2023 года!" — сыронизировал еще один читатель."Это все еще весеннее контрнаступление? Весна уже почти закончилась!" — обратил внимание четвертый."Затем в тот же день Украина была контратакована Россией!" — пошутил другой пользователь."Зеленский: назначено время капитуляции!" — написал пользователь."Все более политизированные военные действия еще ярче иллюстрируют нынешнее положение киевского режима, а также предвещают окончательный исход этого "большого контрнаступления", — подытожили комментаторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875087636.html
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875170695.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Зеленского высмеяли за попытку похвастаться секретной операцией

Читатели "Гуаньча" высмеяли Зеленского за сплетни о дате начала контрнаступления

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели "Гуаньча" высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после слов о планах ВСУ.
В видеообращении глава киевского режима заявил, что командование утвердило сроки начала активизации Вооруженных сил.
Киев - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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"Военные тайны стали политическими сплетнями, здорово", — отметил комментатор.
"А вот говоря с военной точки зрения, не следует ли держать операцию в секрете до ее начала?" — поинтересовался второй.
"Украина начнет контратаку уже в 25 часов 61 минуту 61 секунду 32 августа 2023 года!" — сыронизировал еще один читатель.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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"Это все еще весеннее контрнаступление? Весна уже почти закончилась!" — обратил внимание четвертый.
"Затем в тот же день Украина была контратакована Россией!" — пошутил другой пользователь.
"Зеленский: назначено время капитуляции!" — написал пользователь.
"Все более политизированные военные действия еще ярче иллюстрируют нынешнее положение киевского режима, а также предвещают окончательный исход этого "большого контрнаступления", — подытожили комментаторы.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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