https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875182162.html

Зеленского высмеяли за попытку похвастаться секретной операцией

Зеленского высмеяли за попытку похвастаться секретной операцией - РИА Новости, 30.05.2023

Зеленского высмеяли за попытку похвастаться секретной операцией

Читатели "Гуаньча" высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после слов о планах ВСУ. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:07

2023-05-30T20:07

2023-05-30T20:15

в мире

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Читатели "Гуаньча" высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после слов о планах ВСУ.В видеообращении глава киевского режима заявил, что командование утвердило сроки начала активизации Вооруженных сил."Военные тайны стали политическими сплетнями, здорово", — отметил комментатор."А вот говоря с военной точки зрения, не следует ли держать операцию в секрете до ее начала?" — поинтересовался второй."Украина начнет контратаку уже в 25 часов 61 минуту 61 секунду 32 августа 2023 года!" — сыронизировал еще один читатель."Это все еще весеннее контрнаступление? Весна уже почти закончилась!" — обратил внимание четвертый."Затем в тот же день Украина была контратакована Россией!" — пошутил другой пользователь."Зеленский: назначено время капитуляции!" — написал пользователь."Все более политизированные военные действия еще ярче иллюстрируют нынешнее положение киевского режима, а также предвещают окончательный исход этого "большого контрнаступления", — подытожили комментаторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875087636.html

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875170695.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины