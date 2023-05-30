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Мишустин призвал обеспечить российский уровень зарплат в новых регионах
Мишустин призвал обеспечить российский уровень зарплат в новых регионах - РИА Новости, 30.05.2023
Мишустин призвал обеспечить российский уровень зарплат в новых регионах
Необходимо обеспечить соответствующий российским стандартам уровень зарплат, пособий, пенсий в новых регионах РФ, а также привести в порядок инфраструктуру: у... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:06
2023-05-30T15:06
2023-05-30T15:06
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить соответствующий российским стандартам уровень зарплат, пособий, пенсий в новых регионах РФ, а также привести в порядок инфраструктуру: у жителей должны быть современные жилье, больницы и хорошие дороги, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Необходимо обеспечить конкретные вещи, ну и в первую очередь - соответствующий российским стандартам уровень заработных плат, пособий, пенсий", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Интеграция новых регионов". Он добавил, что также "предстоит привести в порядок инфраструктуру". "У людей должно быть жилье, современные больницы, поликлиники, школы, детские сады, ну и, соответственно, хорошие дороги, спортивные площадки", - добавил он. Также премьер заявил о необходимости обеспечить связность новых регионов с другими территориями РФ. Для этого нельзя сбавлять набранные темпы восстановления дорог, подчеркнул Мишустин. "Уже в порядок приведено более 800 километров автомобильных дорог и 18 мостов. Темпы набраны неплохие, сбавлять их нельзя. Впереди еще очень много работы", - сказал премьер.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал обеспечить российский уровень зарплат в новых регионах
Мишустин призвал обеспечить российский уровень зарплат и пособий в новых регионах
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Необходимо обеспечить соответствующий российским стандартам уровень зарплат, пособий, пенсий в новых регионах РФ, а также привести в порядок инфраструктуру: у жителей должны быть современные жилье, больницы и хорошие дороги, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо обеспечить конкретные вещи, ну и в первую очередь - соответствующий российским стандартам уровень заработных плат, пособий, пенсий", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Интеграция новых регионов".
Он добавил, что также "предстоит привести в порядок инфраструктуру".
"У людей должно быть жилье, современные больницы, поликлиники, школы, детские сады, ну и, соответственно, хорошие дороги, спортивные площадки", - добавил он.
Также премьер заявил о необходимости обеспечить связность новых регионов с другими территориями РФ. Для этого нельзя сбавлять набранные темпы восстановления дорог, подчеркнул Мишустин.
"Уже в порядок приведено более 800 километров автомобильных дорог и 18 мостов. Темпы набраны неплохие, сбавлять их нельзя. Впереди еще очень много работы", - сказал премьер.
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