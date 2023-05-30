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Захарова высказалась о словах Киссинджера про нападение России на Европу
Захарова высказалась о словах Киссинджера про нападение России на Европу - РИА Новости, 30.05.2023
Захарова высказалась о словах Киссинджера про нападение России на Европу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "смехотворными" заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Москва якобы... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:03
2023-05-30T13:03
2023-05-30T13:03
в мире
россия
мария захарова
генри киссинджер
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "смехотворными" заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Москва якобы собиралась напасть на Восточную Европу, Швецию и Финляндию. "Похоже, это тот случай, когда убежденный "реалист" отрицает реальность просто потому, что не допускает ее существования. Рассуждения, что русские собирались напасть на Восточную Европу, а заодно Швецию и Финляндию, смехотворны", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства. В МИД РФ подчеркнули, что курс главы Белого дома Джо Байдена на "двойное сдерживание" стран, стоящих "спина к спине" против Вашингтона, России и Китая, может стать "гибельным" для гегемонии Штатов. "Между тем, именно союз России и Китая, когда две великие державы стоят "спина к спине" против США, определяет сегодня магистральное направление современной геополитики. Отсюда, к слову, проистекает гибельный для гегемонии США курс Администрации Джо Байдена на "двойное сдерживание" и Москвы, и Пекина. С точки зрения "доктрины Киссинджера" это – кошмар наяву", - сообщили в дипведомстве.
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в мире, россия, мария захарова, генри киссинджер, сша, джо байден
В мире, Россия, Мария Захарова, Генри Киссинджер, США, Джо Байден
Захарова высказалась о словах Киссинджера про нападение России на Европу
Захарова назвала слова Киссинджера о якобы желании России напасть на Европу смехотворными