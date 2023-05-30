https://ria.ru/20230530/zaes-1875115323.html

Украина пытается дезорганизовать работу на ЗАЭС, заявил Путин

Украина пытается дезорганизовать работу на ЗАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2023

Украина пытается дезорганизовать работу на ЗАЭС, заявил Путин

Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской АЭС или использовать "грязные устройства", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:18

2023-05-30T16:18

2023-05-30T16:42

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской АЭС или использовать "грязные устройства", заявил президент России Владимир Путин.На выставке, посвященной креативной экономике, Путин, отвечая на вопрос об атаке беспилотников, сообщил, что вызывают беспокойство попытки Киева вызвать ответную реакцию России, и граждане Украины должны знать об этих попытках."Мы должны понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью. Мы об этом говорили", - сказал Путин.По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

https://ria.ru/20230529/magate-1874919487.html

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875115216.html

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запорожская аэс, украина, владимир путин, россия, в мире, технологии