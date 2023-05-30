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Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 30.05.2023 (обновлено: 17:29 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/zaderzhanie-1875029377.html
Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж
Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж - РИА Новости, 30.05.2023
Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж
В российской столице задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:07
2023-05-30T17:29
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
донецкая народная республика
служба безопасности украины
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мая — РИА Новости. В российской столице задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах. "В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий", — уточнил собеседник агентства.В январе Владимир Путин поручил правительству, детскому омбудсмену и местным властям устанавливать детей-сирот, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, чтобы оперативно предоставить им государственную помощь и социальную поддержку.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Все дети Донбасса в семьях". Она подчеркнула, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое поле защиты детства в России.В середине марта вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки сирот, которые находятся в новых регионах. Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно. Верещук также попросила предоставить данные о детях, которые "были вывезены на российскую территорию".
россия
москва
донецкая народная республика
украина
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Задержанная гражданка Украины о попытке вывезти сирот из новых регионов
Задержанная гражданка Украины о попытке вывезти сирот из новых регионов
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происшествия, россия, москва, донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Украина
Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж

В Москве задержали украинку за планы вывезти сирот из новых российских регионов в Германию

Задержанная российскими пограничниками гражданка Украины пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию
Задержанная российскими пограничниками гражданка Украины пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию
Задержанная российскими пограничниками гражданка Украины пыталась вывезти детей-сирот из Херсонской области в Германию
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мая — РИА Новости. В российской столице задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.
"В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий", — уточнил собеседник агентства.
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
1 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
2 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
3 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
4 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
5 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
6 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
7 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
8 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
9 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
10 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
11 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
12 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
13 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
1 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
2 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
3 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
4 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
5 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
6 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
7 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
8 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
9 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
10 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
11 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
12 из 13
Заявления гражданки Украины, которая планировала вывозить из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей
13 из 13
В январе Владимир Путин поручил правительству, детскому омбудсмену и местным властям устанавливать детей-сирот, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, чтобы оперативно предоставить им государственную помощь и социальную поддержку.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Все дети Донбасса в семьях". Она подчеркнула, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое поле защиты детства в России.
В середине марта вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки сирот, которые находятся в новых регионах. Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно. Верещук также попросила предоставить данные о детях, которые "были вывезены на российскую территорию".
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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