https://ria.ru/20230530/zaderzhanie-1875029377.html

Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж

Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж - РИА Новости, 30.05.2023

Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж

В российской столице задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:07

2023-05-30T12:07

2023-05-30T17:29

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

москва

донецкая народная республика

служба безопасности украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875068563_0:30:269:181_1920x0_80_0_0_f1904357d037a43854c6988233f55944.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мая — РИА Новости. В российской столице задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах. "В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий", — уточнил собеседник агентства.В январе Владимир Путин поручил правительству, детскому омбудсмену и местным властям устанавливать детей-сирот, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, чтобы оперативно предоставить им государственную помощь и социальную поддержку.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Все дети Донбасса в семьях". Она подчеркнула, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое поле защиты детства в России.В середине марта вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки сирот, которые находятся в новых регионах. Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно. Верещук также попросила предоставить данные о детях, которые "были вывезены на российскую территорию".

россия

москва

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанная гражданка Украины о попытке вывезти сирот из новых регионов Задержанная гражданка Украины о попытке вывезти сирот из новых регионов 2023-05-30T12:07 true PT4M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина