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Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж
Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж - РИА Новости, 30.05.2023
Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж
В российской столице задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:07
2023-05-30T12:07
2023-05-30T17:29
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
донецкая народная республика
служба безопасности украины
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мая — РИА Новости. В российской столице задержали гражданку Украины, которая планировала вывоз из новых регионов детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах. "В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий", — уточнил собеседник агентства.В январе Владимир Путин поручил правительству, детскому омбудсмену и местным властям устанавливать детей-сирот, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, чтобы оперативно предоставить им государственную помощь и социальную поддержку.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Все дети Донбасса в семьях". Она подчеркнула, что важно помочь новым регионам интегрироваться в правовое поле защиты детства в России.В середине марта вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки сирот, которые находятся в новых регионах. Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно. Верещук также попросила предоставить данные о детях, которые "были вывезены на российскую территорию".
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Задержанная гражданка Украины о попытке вывезти сирот из новых регионов
Задержанная гражданка Украины о попытке вывезти сирот из новых регионов
2023-05-30T12:07
true
PT4M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, донецкая народная республика, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Украина
Источник: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить сирот за рубеж
В Москве задержали украинку за планы вывезти сирот из новых российских регионов в Германию