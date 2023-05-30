https://ria.ru/20230530/yamal-1875049899.html

Ямал восстановит в Волновахском районе ДНР еще четыре школы

Ямал восстановит в Волновахском районе ДНР еще четыре школы - РИА Новости, 30.05.2023

Ямал восстановит в Волновахском районе ДНР еще четыре школы

Ямал восстановит в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) еще четыре школы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:11

2023-05-30T13:11

2023-05-30T13:11

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

волновахский район

волноваха

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 30 мая – РИА Новости. Ямал восстановит в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) еще четыре школы, сообщает пресс-служба главы региона.Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее утвердил комплексную программу поддержки Волновахи до 2025 года. Работа в подшефном регионе осуществляется при координации Минстроя РФ."Ямал в Волновахском районе восстановит еще четыре школы. В двух школах в поселке Новотроицкое работы ведутся с весны. К восстановлению школы в селе Прохоровка бригада приступила три недели назад. В плане – зайти на образовательный объект в селе Вольное. Три учебных учреждения обновят к началу учебного года. Для школьников оборудуют спортивные залы, кабинеты информатики, физики, химии и биологии", - говорится в сообщении.В Новотроицкой школе N2 площадью 2200 квадратных метров строители выполняют внутреннюю отделку помещений, восстанавливают пол, меняют кровлю. У здания появится новый фасад, который готов уже на 60%, завершены работы по обновлению системы отопления. Школа рассчитана на 360 учеников, в ней обучается 120 детей.В школе N4 на 740 мест восстановили здание спортивного зала. Строители заменили кровлю, восстановили стены и фасад, внутри готова предчистовая отделка. На территории заменили ограждение футбольной площадки. В здании школы ведутся работы по восстановлению системы отопления. Работы ведутся на площади более четырех тысяч квадратных метров. Школу посещают 186 учащихся, уточняют власти.Прохоровская школа рассчитана на 320 мест, к ее восстановлению Ямал приступил три недели назад. Уже завершены демонтажные работы, поставили строительные материалы.По итогам прошлого года почти в каждом населенном пункте Волновахского района школы и детские сады получили новую жизнь. Всего на территории обновили 13 образовательных учреждений и к 1 сентября 2022 года восстановили школу N4 в Волновахе.Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района было подписано летом 2022 года. За полгода округ восстановил 29 социальных объектов. В этом году Ямал работает на сотне поврежденных и разрушенных зданий, разработал мастер-план территории, в планах - построить многофункциональный центр для оказания государственных и муниципальных услуг, на завершающей стадии находится строительство дома для 42 семей, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866649200.html

ямал

волновахский район

волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, волновахский район, волноваха, дмитрий артюхов