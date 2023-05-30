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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, в городе и области работает ПВО, пишет "Украинская правда" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T02:50
2023-05-30T02:50
2023-05-30T09:57
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, в городе и области работает ПВО, пишет "Украинская правда" в Telegram-канале."В Киеве прогремели взрывы... В Киеве и Киевской области работает ПВО", — говорится в сообщении издания.При этом позднее оно добавило, что в украинской столице снова прогремели взрывы.Ранее в Киеве и области также объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Украинская правда": в Киеве прогремели взрывы, работает ПВО