https://ria.ru/20230530/vystavka-pristroystvo-1875102893.html

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 30.05.2023

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ТРЦ "Небо" 4 июня. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:50

2023-05-30T15:50

2023-05-30T15:50

общество

москва

бездомные животные

домашние животные

собаки

кошки

благотворительность

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ТРЦ "Небо" 4 июня.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 120 собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.Мероприятие пройдет 4 июня с 12.00 до 18.00 на 1-ом этаже ТРЦ "Небо" по адресу: Москва, ул. Авиаторов, 3a.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20230301/zhivotnye-1855164493.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки, благотворительность