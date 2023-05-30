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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 30.05.2023
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15:50 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/vystavka-pristroystvo-1875102893.html
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 30.05.2023
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ТРЦ "Небо" 4 июня. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:50
2023-05-30T15:50
общество
москва
бездомные животные
домашние животные
собаки
кошки
благотворительность
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ТРЦ "Небо" 4 июня.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 120 собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.Мероприятие пройдет 4 июня с 12.00 до 18.00 на 1-ом этаже ТРЦ "Небо" по адресу: Москва, ул. Авиаторов, 3a.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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общество, москва, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки, благотворительность
Общество, Москва, бездомные животные, домашние животные, Собаки, кошки, Благотворительность

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

© Юна-ФестАфиша выставки животных из приюта "Юна-Фест" на 4 июня
Афиша выставки животных из приюта Юна-Фест на 4 июня
© Юна-Фест
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ТРЦ "Небо" 4 июня.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 120 собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Юна-ФестУчастники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
1 из 3
© Фото : Юна-ФестУчастники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
2 из 3
© Фото : Юна-ФестУчастники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Участники выставки бездомных животных Юна-Фест
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
3 из 3
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
1 из 3
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
2 из 3
Участники выставки бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
3 из 3
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".
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На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.
Мероприятие пройдет 4 июня с 12.00 до 18.00 на 1-ом этаже ТРЦ "Небо" по адресу: Москва, ул. Авиаторов, 3a.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
 
ОбществоМосквабездомные животныедомашние животныеСобакикошкиБлаготворительность
 
 
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