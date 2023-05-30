https://ria.ru/20230530/vuchich-1875086376.html

Вучич отказался от поездки в Братиславу на форум из-за обострения в Косово

Вучич отказался от поездки в Братиславу на форум из-за обострения в Косово - РИА Новости, 30.05.2023

Вучич отказался от поездки в Братиславу на форум из-за обострения в Косово

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказался от поездки в Братиславу на форум GLOBSEC 2023 Bratislava Forum из-за... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:06

2023-05-30T15:06

2023-05-30T15:28

в мире

косово

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альбин курти

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказался от поездки в Братиславу на форум GLOBSEC 2023 Bratislava Forum из-за обострения ситуации в Косово и Метохии."Отказываюсь от поездки в Братиславу, остаюсь со своим народом и с нашими военными. Сербия победит", - заявил Вучич в своем Instagram*-аккаунте.Он выразил уверенность в том, что правительство сможет добиться свободы сербского народа, его сохранения и его безопасности на севере Косово и Метохии."Для этого есть только одно малое условие, не могу поверить, что люди из Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия - ред.) и сильнейших западных стран не могут его выполнить - а это отзыв ложных мэров, которые не представляют совсем никого", - добавил Вучич.Братиславский форум по внешней политике, безопасности, европейским делам и экономике GLOBSEC 2023 Bratislava Forum проходит в Словакии с 29 по 31 мая.Ранее портал Kosovo online сообщил, что "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти также отказался от участия в форуме на фоне обострения в крае.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875076698.html

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875072095.html

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в мире, косово, братислава, александр вучич, сербия, нато, альбин курти