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Вучич заявил послу России, что Сербия старается сохранить мир в регионе - РИА Новости, 30.05.2023
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13:16 30.05.2023 (обновлено: 13:29 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/vuchich-1875052134.html
Вучич заявил послу России, что Сербия старается сохранить мир в регионе
Вучич заявил послу России, что Сербия старается сохранить мир в регионе - РИА Новости, 30.05.2023
Вучич заявил послу России, что Сербия старается сохранить мир в регионе
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко во вторник в свете обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:16
2023-05-30T13:29
в мире
россия
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко во вторник в свете обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе и требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае."Я оповестил посла Боцан-Харченко об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в КиМ. Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в КиМ, что является условием для любого дальнейшего разговора с представителями временных структур в Приштине", - написал Вучич в соцсетях.Ранее во вторник он встретился с послами Квинты (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии и призвал их повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html
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в мире, россия, сербия, александр вучич
В мире, Россия, Сербия, Александр Вучич
Вучич заявил послу России, что Сербия старается сохранить мир в регионе

Вучич заявил послу России, что Сербия будет стараться сохранить стабильность в регионе

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко во вторник в свете обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе и требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае.
"Я оповестил посла Боцан-Харченко об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в КиМ. Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в КиМ, что является условием для любого дальнейшего разговора с представителями временных структур в Приштине", - написал Вучич в соцсетях.
Ранее во вторник он встретился с послами Квинты (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии и призвал их повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово
29 мая, 23:25
 
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