https://ria.ru/20230530/vuchich-1875052134.html

Вучич заявил послу России, что Сербия старается сохранить мир в регионе

Вучич заявил послу России, что Сербия старается сохранить мир в регионе - РИА Новости, 30.05.2023

Вучич заявил послу России, что Сербия старается сохранить мир в регионе

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко во вторник в свете обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:16

2023-05-30T13:16

2023-05-30T13:29

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россия

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко во вторник в свете обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе и требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае."Я оповестил посла Боцан-Харченко об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в КиМ. Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в КиМ, что является условием для любого дальнейшего разговора с представителями временных структур в Приштине", - написал Вучич в соцсетях.Ранее во вторник он встретился с послами Квинты (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии и призвал их повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сербия, александр вучич