https://ria.ru/20230530/vooruzhenie-1874964316.html

В ЛНР рассказали об использовании Киевом иностранных вооружений в Донбассе

В ЛНР рассказали об использовании Киевом иностранных вооружений в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2023

В ЛНР рассказали об использовании Киевом иностранных вооружений в Донбассе

Украинские военнослужащие стали меньше использовать вооружение иностранного производства на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:14

2023-05-30T08:14

2023-05-30T08:43

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

андрей марочко

в мире

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие стали меньше использовать вооружение иностранного производства на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю на луганском тактическом направлении противник значительно снизил использование западных образцов вооружений и техники", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, данный факт может быть связан с неблагоприятными метеоусловиями, поскольку даже сами украинские военнослужащие публично отмечали очень плохие характеристики проходимости у западной техники, а также неоднократно акцентировали внимание на прихотливости поставляемого иностранного вооружения. Страны Запада накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874220008.html

https://ria.ru/20230526/preimuschestva-1874280949.html

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украина, луганская народная республика, андрей марочко, в мире, вооруженные силы рф