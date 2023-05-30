https://ria.ru/20230530/vooruzhenie-1874964316.html
В ЛНР рассказали об использовании Киевом иностранных вооружений в Донбассе
В ЛНР рассказали об использовании Киевом иностранных вооружений в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2023
В ЛНР рассказали об использовании Киевом иностранных вооружений в Донбассе
Украинские военнослужащие стали меньше использовать вооружение иностранного производства на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:14
2023-05-30T08:14
2023-05-30T08:43
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
андрей марочко
в мире
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие стали меньше использовать вооружение иностранного производства на луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю на луганском тактическом направлении противник значительно снизил использование западных образцов вооружений и техники", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, данный факт может быть связан с неблагоприятными метеоусловиями, поскольку даже сами украинские военнослужащие публично отмечали очень плохие характеристики проходимости у западной техники, а также неоднократно акцентировали внимание на прихотливости поставляемого иностранного вооружения. Страны Запада накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874220008.html
https://ria.ru/20230526/preimuschestva-1874280949.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, луганская народная республика, андрей марочко, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире, Вооруженные силы РФ
В ЛНР рассказали об использовании Киевом иностранных вооружений в Донбассе
Подполковник Марочко: Киев стал меньше использовать иностранное вооружение в Донбассе