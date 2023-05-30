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Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023
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08:31 30.05.2023 (обновлено: 08:47 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/vnukovo-1874966915.html
Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме
Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.05.2023
Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме
Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:31
2023-05-30T08:47
внуково (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - отметили во Внуково, отвечая на вопрос о возможных задержках рейсов на фоне информации о сбитых беспилотниках в Москве и Подмосковье.Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
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внуково (аэропорт), безопасность
Внуково (аэропорт), Безопасность
Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме

Во Внуково заявили о штатной работе аэропорта

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДевушка у стойки регистрации в аэропорту Внуково в Москве
Девушка у стойки регистрации в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Девушка у стойки регистрации в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - отметили во Внуково, отвечая на вопрос о возможных задержках рейсов на фоне информации о сбитых беспилотниках в Москве и Подмосковье.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме
08:13
 
Внуково (аэропорт)Безопасность
 
 
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