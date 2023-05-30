https://ria.ru/20230530/vina-1875156866.html

Импортер вин не ожидает резкого роста цен на продукцию

Импортер вин не ожидает резкого роста цен на продукцию - РИА Новости, 30.05.2023

Импортер вин не ожидает резкого роста цен на продукцию

Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group не предвидит пока резких скачков цен на этот напиток, однако изменить ситуацию может логистика и курс валют,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:15

2023-05-30T18:15

2023-05-30T18:18

экономика

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group не предвидит пока резких скачков цен на этот напиток, однако изменить ситуацию может логистика и курс валют, рассказал исполнительный директор компании Эрнест Хачатурян. "Сейчас рынок стабилизировался, то есть резких скачков цен мы пока не предвидим… Если только логистика и валютный курс не дадут о себе знать, в том числе и на импортную продукцию, и на российскую по части цен на комплектующие", - заявил он в кулуарах форума "Неделя российского ритейла 2023". Хачатурян подчеркнул, что в прошлом году многие "перетарились" вином и другими продуктами, что оказывает отложенный эффект на продажах, в том числе в первом квартале. Но в целом динамика потребления слабоалкогольных напитков и вина растёт. "Логистика сейчас играет одну из ключевых ролей в ценообразовании... Пока все нормально, пока все едет, но если что-то поменяется, то могут быть скачки по части цен", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230529/vino-1874848785.html

https://ria.ru/20230523/proekt-1873750818.html

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экономика, россия