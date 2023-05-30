https://ria.ru/20230530/vetnam-1875043445.html
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме - РИА Новости, 30.05.2023
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме
Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на полеты в Нячанг, и осенью на популярный курорт могут стартовать рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:23
2023-05-30T14:23
2023-05-30T14:23
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
нячанг
иркутск
вьетнам
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258269_0:0:2849:1602_1920x0_80_0_0_1d83e2252759f1f26d0ddac977111472.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на полеты в Нячанг, и осенью на популярный курорт могут стартовать рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока, сообщает АТОР."ИрАэро" первой из российских авиакомпаний полетит во Вьетнам после пандемии. С 4 июня перевозчик запускает рейсы из Иркутска в Ханой, а с 7 июля их частота увеличится до двух в неделю.Как рассказал заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов, рейсы между Иркутском и Ханоем вызвали большой интерес у вьетнамских туроператоров, готовых отправлять своих туристов в Россию. Они будут прилетать рейсом "ИрАэро" в Иркутск, далее следовать в Москву или Санкт-Петербург, затем возвращаться в Иркутск и уже здесь знакомиться с Байкалом."В будущем мы планируем также открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов", – сообщил Крупнов. Уже получено одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в Камрань на "Суперджетах".По его словам, с учетом технических особенностей российских лайнеров на маршрутах в Нячанг из городов Сибири и Дальнего Востока будет предусмотрена короткая техническая посадка для дозаправки в одном из аэропортов Китая.Как поясняют эксперты авиаотрасли, с учетом сезонности направления, а также подготовительных, технических и документальных процедур, полеты "ИрАэро" в Нячанг могут стартовать в сентябре-октябре этого года.Эксперты не сомневаются, что загрузка этих рейсов будет высокой, но добавляют, что основным фактором спроса станет цена авиабилета. По словам Сергея Крупнова, пока тарифы находятся в стадии расчетов. Как следует из системы бронирования "ИрАэро", в июле авиаперелет по маршруту Иркутск-Ханой-Иркутск обойдется около 53 тысяч рублей на одного пассажира.Как предполагают эксперты, с учетом большей длительности перелета билеты в Нячанг будут дороже.
https://ria.ru/20230519/polety-1872829078.html
нячанг
иркутск
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258269_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d5c17076815d650366d27228adf99e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, нячанг, иркутск, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), ираэро, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Нячанг, Иркутск, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ИрАэро, куда можно лететь, Отдых на море
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме
Авиакомпания "ИрАэро" планирует открыть рейсы на вьетнамский курорт Нячанг
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на полеты в Нячанг, и осенью на популярный курорт могут стартовать рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока, сообщает
АТОР.
"ИрАэро" первой из российских авиакомпаний полетит во Вьетнам после пандемии. С 4 июня перевозчик запускает рейсы из Иркутска в Ханой, а с 7 июля их частота увеличится до двух в неделю.
Как рассказал заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов, рейсы между Иркутском и Ханоем вызвали большой интерес у вьетнамских туроператоров, готовых отправлять своих туристов в Россию. Они будут прилетать рейсом "ИрАэро" в Иркутск, далее следовать в Москву или Санкт-Петербург, затем возвращаться в Иркутск и уже здесь знакомиться с Байкалом.
"В будущем мы планируем также открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов", – сообщил Крупнов. Уже получено одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в Камрань на "Суперджетах".
По его словам, с учетом технических особенностей российских лайнеров на маршрутах в Нячанг из городов Сибири и Дальнего Востока будет предусмотрена короткая техническая посадка для дозаправки в одном из аэропортов Китая.
Как поясняют эксперты авиаотрасли, с учетом сезонности направления, а также подготовительных, технических и документальных процедур, полеты "ИрАэро" в Нячанг могут стартовать в сентябре-октябре этого года.
Эксперты не сомневаются, что загрузка этих рейсов будет высокой, но добавляют, что основным фактором спроса станет цена авиабилета. По словам Сергея Крупнова, пока тарифы находятся в стадии расчетов. Как следует из системы бронирования "ИрАэро", в июле авиаперелет по маршруту Иркутск-Ханой-Иркутск обойдется около 53 тысяч рублей на одного пассажира.
Как предполагают эксперты, с учетом большей длительности перелета билеты в Нячанг будут дороже.
Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам