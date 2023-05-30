https://ria.ru/20230530/vetnam-1875043445.html

Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме

Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме - РИА Новости, 30.05.2023

Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме

Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на полеты в Нячанг, и осенью на популярный курорт могут стартовать рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:23

2023-05-30T14:23

2023-05-30T14:23

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

нячанг

иркутск

вьетнам

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258269_0:0:2849:1602_1920x0_80_0_0_1d83e2252759f1f26d0ddac977111472.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на полеты в Нячанг, и осенью на популярный курорт могут стартовать рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока, сообщает АТОР."ИрАэро" первой из российских авиакомпаний полетит во Вьетнам после пандемии. С 4 июня перевозчик запускает рейсы из Иркутска в Ханой, а с 7 июля их частота увеличится до двух в неделю.Как рассказал заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов, рейсы между Иркутском и Ханоем вызвали большой интерес у вьетнамских туроператоров, готовых отправлять своих туристов в Россию. Они будут прилетать рейсом "ИрАэро" в Иркутск, далее следовать в Москву или Санкт-Петербург, затем возвращаться в Иркутск и уже здесь знакомиться с Байкалом."В будущем мы планируем также открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов", – сообщил Крупнов. Уже получено одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в Камрань на "Суперджетах".По его словам, с учетом технических особенностей российских лайнеров на маршрутах в Нячанг из городов Сибири и Дальнего Востока будет предусмотрена короткая техническая посадка для дозаправки в одном из аэропортов Китая.Как поясняют эксперты авиаотрасли, с учетом сезонности направления, а также подготовительных, технических и документальных процедур, полеты "ИрАэро" в Нячанг могут стартовать в сентябре-октябре этого года.Эксперты не сомневаются, что загрузка этих рейсов будет высокой, но добавляют, что основным фактором спроса станет цена авиабилета. По словам Сергея Крупнова, пока тарифы находятся в стадии расчетов. Как следует из системы бронирования "ИрАэро", в июле авиаперелет по маршруту Иркутск-Ханой-Иркутск обойдется около 53 тысяч рублей на одного пассажира.Как предполагают эксперты, с учетом большей длительности перелета билеты в Нячанг будут дороже.

https://ria.ru/20230519/polety-1872829078.html

нячанг

иркутск

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, нячанг, иркутск, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), ираэро, куда можно лететь, отдых на море