Рейтинг@Mail.ru
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:23 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/vetnam-1875043445.html
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме - РИА Новости, 30.05.2023
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме
Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на полеты в Нячанг, и осенью на популярный курорт могут стартовать рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:23
2023-05-30T14:23
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
нячанг
иркутск
вьетнам
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258269_0:0:2849:1602_1920x0_80_0_0_1d83e2252759f1f26d0ddac977111472.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на полеты в Нячанг, и осенью на популярный курорт могут стартовать рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока, сообщает АТОР."ИрАэро" первой из российских авиакомпаний полетит во Вьетнам после пандемии. С 4 июня перевозчик запускает рейсы из Иркутска в Ханой, а с 7 июля их частота увеличится до двух в неделю.Как рассказал заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов, рейсы между Иркутском и Ханоем вызвали большой интерес у вьетнамских туроператоров, готовых отправлять своих туристов в Россию. Они будут прилетать рейсом "ИрАэро" в Иркутск, далее следовать в Москву или Санкт-Петербург, затем возвращаться в Иркутск и уже здесь знакомиться с Байкалом."В будущем мы планируем также открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов", – сообщил Крупнов. Уже получено одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в Камрань на "Суперджетах".По его словам, с учетом технических особенностей российских лайнеров на маршрутах в Нячанг из городов Сибири и Дальнего Востока будет предусмотрена короткая техническая посадка для дозаправки в одном из аэропортов Китая.Как поясняют эксперты авиаотрасли, с учетом сезонности направления, а также подготовительных, технических и документальных процедур, полеты "ИрАэро" в Нячанг могут стартовать в сентябре-октябре этого года.Эксперты не сомневаются, что загрузка этих рейсов будет высокой, но добавляют, что основным фактором спроса станет цена авиабилета. По словам Сергея Крупнова, пока тарифы находятся в стадии расчетов. Как следует из системы бронирования "ИрАэро", в июле авиаперелет по маршруту Иркутск-Ханой-Иркутск обойдется около 53 тысяч рублей на одного пассажира.Как предполагают эксперты, с учетом большей длительности перелета билеты в Нячанг будут дороже.
https://ria.ru/20230519/polety-1872829078.html
нячанг
иркутск
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258269_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d5c17076815d650366d27228adf99e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, нячанг, иркутск, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), ираэро, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Нячанг, Иркутск, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ИрАэро, куда можно лететь, Отдых на море
Российская авиакомпания открывает рейсы на популярный курорт во Вьетнаме

Авиакомпания "ИрАэро" планирует открыть рейсы на вьетнамский курорт Нячанг

© iStock.com / HuyThoaiБудда, сидящий на холме пагоды Лонгшон в Нячанге, Вьетнам
Будда, сидящий на холме пагоды Лонгшон в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© iStock.com / HuyThoai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение на полеты в Нячанг, и осенью на популярный курорт могут стартовать рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока, сообщает АТОР.
"ИрАэро" первой из российских авиакомпаний полетит во Вьетнам после пандемии. С 4 июня перевозчик запускает рейсы из Иркутска в Ханой, а с 7 июля их частота увеличится до двух в неделю.
Как рассказал заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов, рейсы между Иркутском и Ханоем вызвали большой интерес у вьетнамских туроператоров, готовых отправлять своих туристов в Россию. Они будут прилетать рейсом "ИрАэро" в Иркутск, далее следовать в Москву или Санкт-Петербург, затем возвращаться в Иркутск и уже здесь знакомиться с Байкалом.
"В будущем мы планируем также открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов", – сообщил Крупнов. Уже получено одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в Камрань на "Суперджетах".
По его словам, с учетом технических особенностей российских лайнеров на маршрутах в Нячанг из городов Сибири и Дальнего Востока будет предусмотрена короткая техническая посадка для дозаправки в одном из аэропортов Китая.
Как поясняют эксперты авиаотрасли, с учетом сезонности направления, а также подготовительных, технических и документальных процедур, полеты "ИрАэро" в Нячанг могут стартовать в сентябре-октябре этого года.
Эксперты не сомневаются, что загрузка этих рейсов будет высокой, но добавляют, что основным фактором спроса станет цена авиабилета. По словам Сергея Крупнова, пока тарифы находятся в стадии расчетов. Как следует из системы бронирования "ИрАэро", в июле авиаперелет по маршруту Иркутск-Ханой-Иркутск обойдется около 53 тысяч рублей на одного пассажира.
Как предполагают эксперты, с учетом большей длительности перелета билеты в Нячанг будут дороже.
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам
19 мая, 10:40
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыНячангИркутскВьетнамАссоциация туроператоров России (АТОР)ИрАэрокуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала