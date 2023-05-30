https://ria.ru/20230530/turtsiya-1875081011.html

В Турции альянс с правящей партией получил большинство в парламенте

В Турции альянс с правящей партией получил большинство в парламенте - РИА Новости, 30.05.2023

В Турции альянс с правящей партией получил большинство в парламенте

"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил большинство в турецком парламенте, заявил глава Высшей... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:53

2023-05-30T14:53

2023-05-30T16:01

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

ахмет давутоглу

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 30 мая — РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил большинство в турецком парламенте, заявил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер."В парламенте 28-го созыва Партия справедливости и развития получила 268 мест, Партия националистического движения — 50, партия Yeniden Rifah — пять мест", — приводит его слова агентство Anadolu.Таким образом, "Республиканский альянс" суммарно займет 323 кресла в 600-местном парламенте.Оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) под руководством проигравшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест в парламенте, союзная Хорошая партия — 43. Прокурдская Зеленая левая партия получила 61 место в законодательном органе. Еще четыре места досталось коммунистической Партии рабочих Турции.В парламенте 27-го созыва по итогам выборов 2018 года у правящей AKP было 295 мандатов, у CHP — 146 мандатов. По итогам нынешних выборов Народно-республиканская партия передаст часть мандатов состоящим с ней в альянсе и проходившим по ее спискам четырем оппозиционным партиям.Парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая одновременно с первым туром президентских. Возглавляющий Партию справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре с результатом более 52 процентов и сохранил пост главы государства. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/razgovor-1874930847.html

https://ria.ru/20230530/otnosheniya-1875008821.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, ахмет давутоглу, реджеп тайип эрдоган