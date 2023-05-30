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В Турции альянс с правящей партией получил большинство в парламенте - РИА Новости, 30.05.2023
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14:53 30.05.2023 (обновлено: 16:01 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/turtsiya-1875081011.html
В Турции альянс с правящей партией получил большинство в парламенте
В Турции альянс с правящей партией получил большинство в парламенте - РИА Новости, 30.05.2023
В Турции альянс с правящей партией получил большинство в парламенте
"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил большинство в турецком парламенте, заявил глава Высшей... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:53
2023-05-30T16:01
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
ахмет давутоглу
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 30 мая — РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил большинство в турецком парламенте, заявил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер."В парламенте 28-го созыва Партия справедливости и развития получила 268 мест, Партия националистического движения — 50, партия Yeniden Rifah — пять мест", — приводит его слова агентство Anadolu.Таким образом, "Республиканский альянс" суммарно займет 323 кресла в 600-местном парламенте.Оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) под руководством проигравшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест в парламенте, союзная Хорошая партия — 43. Прокурдская Зеленая левая партия получила 61 место в законодательном органе. Еще четыре места досталось коммунистической Партии рабочих Турции.В парламенте 27-го созыва по итогам выборов 2018 года у правящей AKP было 295 мандатов, у CHP — 146 мандатов. По итогам нынешних выборов Народно-республиканская партия передаст часть мандатов состоящим с ней в альянсе и проходившим по ее спискам четырем оппозиционным партиям.Парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая одновременно с первым туром президентских. Возглавляющий Партию справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре с результатом более 52 процентов и сохранил пост главы государства. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.
https://ria.ru/20230529/razgovor-1874930847.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, ахмет давутоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Ахмет Давутоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции альянс с правящей партией получил большинство в парламенте

В Турции альянс во главе с партией Эрдогана получил 323 места в 600-местном парламенте

© AP Photo / Olivier MatthysСторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагами и транспарантами
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагами и транспарантами - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагами и транспарантами. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 мая — РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил большинство в турецком парламенте, заявил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.
«
"В парламенте 28-го созыва Партия справедливости и развития получила 268 мест, Партия националистического движения — 50, партия Yeniden Rifah — пять мест", — приводит его слова агентство Anadolu.
Таким образом, "Республиканский альянс" суммарно займет 323 кресла в 600-местном парламенте.
Оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) под руководством проигравшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест в парламенте, союзная Хорошая партия — 43. Прокурдская Зеленая левая партия получила 61 место в законодательном органе. Еще четыре места досталось коммунистической Партии рабочих Турции.
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В парламенте 27-го созыва по итогам выборов 2018 года у правящей AKP было 295 мандатов, у CHP — 146 мандатов. По итогам нынешних выборов Народно-республиканская партия передаст часть мандатов состоящим с ней в альянсе и проходившим по ее спискам четырем оппозиционным партиям.
Парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая одновременно с первым туром президентских. Возглавляющий Партию справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре с результатом более 52 процентов и сохранил пост главы государства. Итоговые результаты опубликуют не ранее 1 июня.
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