Рейтинг@Mail.ru
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 30.05.2023 (обновлено: 18:01 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/tribuna-1875147519.html
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.05.2023
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
Число пострадавших при обрушении трибуны на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до восьми человек, еще один погиб, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:47
2023-05-30T18:01
происшествия
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875140249_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_4c3c16c35e8d5ace4063aa6a18878a4a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до восьми человек, еще один погиб, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону во вторник вечером. Сообщалось, что одна женщина погибла и семь детей пострадали. "Пострадали девять человек: двое взрослых и семь детей. Из них один человек погиб (женщина)", - сказал он.Позже глава горадминистрации Логвиненко уточнил в Telegram-канале, что число пострадавших возросло до девяти."При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна. Погибла женщина. По предварительным данным, пострадало 8 подростков и двое взрослых", - написал Логвиненко.
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875140249_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a99477842917d1b6bfc5b430b17796da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до девяти человек

© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : МЧС России
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до восьми человек, еще один погиб, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону во вторник вечером. Сообщалось, что одна женщина погибла и семь детей пострадали.
"Пострадали девять человек: двое взрослых и семь детей. Из них один человек погиб (женщина)", - сказал он.
Позже глава горадминистрации Логвиненко уточнил в Telegram-канале, что число пострадавших возросло до девяти.
«
"При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна. Погибла женщина. По предварительным данным, пострадало 8 подростков и двое взрослых", - написал Логвиненко.
 
ПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала