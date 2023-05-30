https://ria.ru/20230530/tribuna-1875147519.html

Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 30.05.2023

Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Число пострадавших при обрушении трибуны на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до восьми человек, еще один погиб, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:47

2023-05-30T17:47

2023-05-30T18:01

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до восьми человек, еще один погиб, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону во вторник вечером. Сообщалось, что одна женщина погибла и семь детей пострадали. "Пострадали девять человек: двое взрослых и семь детей. Из них один человек погиб (женщина)", - сказал он.Позже глава горадминистрации Логвиненко уточнил в Telegram-канале, что число пострадавших возросло до девяти."При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна. Погибла женщина. По предварительным данным, пострадало 8 подростков и двое взрослых", - написал Логвиненко.

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону