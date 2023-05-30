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Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже - РИА Новости, 30.05.2023
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20:38 30.05.2023 (обновлено: 20:43 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/toplivo-1875187293.html
Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже
Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже - РИА Новости, 30.05.2023
Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе встречи отметил необходимость мониторинга цен на автозаправках и в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:38
2023-05-30T20:43
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
игорь артемьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе встречи отметил необходимость мониторинга цен на автозаправках и в оптовом сегменте с учетом летнего спроса и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже, сообщается на сайте правительства."Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, министерства финансов, нефтяных компаний, а также Игоря Артемьева, помощника председателя правительства Михаила Мишустина", - говорится в сообщении."Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учётом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго", - приводятся в релизе слова Новака. Отмечается, что вице-премьер "поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на биржевом рынке для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС".Правительство также добавляет, что участники в ходе совещания отметили стабильное обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка с начала года и достаточные запасы топлива в период весенних ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в середине мая ускорила темпы роста, несколько раз обновив исторический рекорд.Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице − достаточные запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.
https://ria.ru/20230513/finlyandiya-1871524102.html
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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, игорь артемьев
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Цены на нефть, Игорь Артемьев
Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже

Новак поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе встречи отметил необходимость мониторинга цен на автозаправках и в оптовом сегменте с учетом летнего спроса и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже, сообщается на сайте правительства.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, министерства финансов, нефтяных компаний, а также Игоря Артемьева, помощника председателя правительства Михаила Мишустина", - говорится в сообщении.
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"Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учётом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго", - приводятся в релизе слова Новака. Отмечается, что вице-премьер "поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на биржевом рынке для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС".
Правительство также добавляет, что участники в ходе совещания отметили стабильное обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка с начала года и достаточные запасы топлива в период весенних ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.
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Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в середине мая ускорила темпы роста, несколько раз обновив исторический рекорд.
Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице − достаточные запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Цены на нефтьИгорь Артемьев
 
 
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