https://ria.ru/20230530/toplivo-1875187293.html

Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже

Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже - РИА Новости, 30.05.2023

Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе встречи отметил необходимость мониторинга цен на автозаправках и в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:38

2023-05-30T20:38

2023-05-30T20:43

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

цены на нефть

игорь артемьев

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе встречи отметил необходимость мониторинга цен на автозаправках и в оптовом сегменте с учетом летнего спроса и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже, сообщается на сайте правительства."Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, министерства финансов, нефтяных компаний, а также Игоря Артемьева, помощника председателя правительства Михаила Мишустина", - говорится в сообщении."Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учётом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго", - приводятся в релизе слова Новака. Отмечается, что вице-премьер "поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на биржевом рынке для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС".Правительство также добавляет, что участники в ходе совещания отметили стабильное обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка с начала года и достаточные запасы топлива в период весенних ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в середине мая ускорила темпы роста, несколько раз обновив исторический рекорд.Минэнерго России, комментируя РИА Новости растущие биржевые цены на бензин, заявило ранее, что эта динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице − достаточные запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 миллиона тонн. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.

https://ria.ru/20230513/finlyandiya-1871524102.html

https://ria.ru/20230517/indiya-1872297813.html

https://ria.ru/20230525/neft-1874198002.html

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экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, игорь артемьев