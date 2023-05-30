https://ria.ru/20230530/terakty-1875063617.html

Шойгу рассказал о реакции военных на теракты Киева против россиян

Шойгу рассказал о реакции военных на теракты Киева против россиян - РИА Новости, 30.05.2023

Шойгу рассказал о реакции военных на теракты Киева против россиян

ВС РФ максимально жестко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных граждан России с использованием вооружения НАТО, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:59

2023-05-30T13:59

2023-05-30T13:59

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

нато

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. ВС РФ максимально жестко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных граждан России с использованием вооружения НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. "Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан. Наши Вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков", - сообщил Шойгу. Он напомнил, что 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70 украинских диверсантов. Кроме того, утром во вторник киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе по гражданским объектам, в которой задействовал восемь беспилотников самолетного типа, все были поражены, добавил Шойгу.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)