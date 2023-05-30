https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html

Тайваню нужна помощь Запада. Но она ему не положена

Тайваню нужна помощь Запада. Но она ему не положена - РИА Новости, 30.05.2023

Тайваню нужна помощь Запада. Но она ему не положена

У западной прессы есть два любимых монстра, чьи образы они неустанно демонизируют, доходя практически до грани расчеловечивания. На Россию вешают всевозможные... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:07

аналитика

тайвань

китай

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westinghouse electric

general electric

технологии

в мире

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У западной прессы есть два любимых монстра, чьи образы они неустанно демонизируют, доходя практически до грани расчеловечивания. На Россию вешают всевозможные грехи, а на Китай наклеили ярлык агрессора против Тайваня. Не ведающая совести и пощады машина западной пропаганды без устали пугает островитян, а вместе с ними и прочий "свободный мир" китайским военным вторжением, которое преподносится как уже практически свершившееся событие.Не имеющее права на собственное мнение руководство Тайваня вынуждено реагировать и изобретать способы упредительной защиты.На днях кандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-тэ выступил с заявлением, которое в рамках западной либерально-экологической повестки можно расценить как демарш и практически богохульство. Лай Цзин-тэ заявил, что возобновляемые источники энергии — это, конечно, хорошо и красиво, но правительству нужно срочно и всерьез задуматься о восстановлении собственной атомной энергетики, а именно о реставрации двух и модернизации одной из имеющихся на острове АЭС. По мнению кандидата в главное кресло страны, только это позволит государству выстоять в случае введения Китаем морской блокады.Нужно отдать должное тайваньскому политику. Невзирая на угрозу быть растерзанным за попрание базовых догматов — священной коровы декарбонизации, он позволил себе роскошь вольнодумства.Благодаря всемирному засилью всевозможной личной и промышленной электроники, произведенной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в массовом сознании Тайвань воспринимается как страна самых прогрессивных и даже опережающих технологий. Во многом это мнение заслуженно.Островное государство с населением всего 23 миллиона человек контролирует 65 процентов мирового рынка полупроводниковой продукции и более 90 процентов производства микрочипов, являясь фактически монополистом. Для сравнения: Соединенные Штаты выпускают около десяти процентов мировых полупроводниковых решений, а полуторамиллиардный Китай — менее пяти. Но если Вашингтон, имеющий на Тайбэй приблизительно такое же влияние, как на Киев, данное положение вполне устраивает, то Пекин — категорически нет. Пока платные западные борзописцы наряжают материковый Китай в камуфляж агрессора, он без лишней огласки и пафоса за последние годы вложил более 50 миллиардов долларов в собственное производство чипов и микросхем. По планам китайского правительства эти вложения уже к 2025 году должны трансформироваться в собственную индустрию, покрывающую не менее 70 процентов внутреннего спроса на электронику.Но вернемся к делам на острове.Доминируя на рынке современных технологий, Тайвань тем не менее имеет устаревшую и крайне неэкологичную энергетику. Почти половину (45 процентов) электроэнергии, львиную долю которой пожирает производство микрочипов, страна получает из угля. Основными экспортерами выступают Вьетнам и все те же США, которые фактически меняют самое непопулярное мировое топливо на ультрасовременные электронные решения. Молодцы, что и говорить.Еще 36 процентов обеспечивает природный газ, а вот дальше все намного интереснее.На Тайване на стыке 70-х и 80-х годов прошлого века были построены и активно эксплуатировались три атомные электростанции: АЭС "Цзиньшань" с двумя реакторами типа BWR-4 общей мощностью 630 мегаватт; АЭС "Гошэн", где также два энергоблока с реакторами BWR-6 мощностью 985 мегаватт; станция "Мааньшань" с реакторами типа PWR, выдающими на пике 950 мегаватт.Интересны здесь сразу два обстоятельства. Первое состоит в том, что все тайваньские реакторы произведены в США, на первых двух станциях применяются машины от Westinghouse, а на третьей — реактор производства General Electric. Второй (крайне ироничный) факт заключается в том, что "Цзиньшань" и "Гошэн" буквально пару лет назад были остановлены и выведены из эксплуатации по настоятельной просьбе США, которые одновременно продвигали зеленую повестку и подсовывали Тайбэю все больше собственного угля.Оставшаяся в строю АЭС "Мааньшань" с ее откровенно устаревшими водо-водяными реакторами умудряется выдавать аж десять процентов всей островной генерации. Учитывая, что Лай Цзин-тэ завел речь о восстановлении мирного атомного потенциала и что потребности населения в электроэнергии достаточно скромны, можно предположить: речь идет о сохранении ключевого производства Тайваня. Украина постоянно клянчит у Вашингтона оружие, Тайвань же аккуратно намекает, что для защиты американских интересов в регионе и на мировом рынке крайне желательно помочь с восстановлением двух АЭС, которые остановлены, но их демонтаж еще не начался.Проблема для Тайваня заключается в том, что они обращаются к тем, кто им помочь не может просто физически. Последний атомный проект внутри своей страны американцы реализовали летом 2016 года, когда в сеть был включен второй энергоблок на АЭС "Уоттс-Бар" в штате Теннесси. А его самый молодой предшественник был запущен аж в 1996 году, и это — только не смейтесь — был первый энергоблок уже упомянутой станции. В настоящий момент в США ведется строительство всего двух атомных энергоблоков на АЭС "Вогтль" (Vogtle), но "строительство" — это очень громко сказано. Уже почти семь лет владельцы АЭС не могут получить разрешение в сенате.Просто для сравнения добавим, что в мире сейчас строится 53 атомных реактора, 19 из которых возводит Китай. Если Тайвань действительно делает ставку на атомную энергетику как залог успешного будущего, он обращается явно не по адресу.

https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html

https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html

https://ria.ru/20230524/tayvan-1873794033.html

https://ria.ru/20230516/tayvan-1872267797.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, тайвань, китай, сша, westinghouse electric, general electric, технологии, в мире