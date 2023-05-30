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Тайваню нужна помощь Запада. Но она ему не положена - РИА Новости, 30.05.2023
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08:00 30.05.2023 (обновлено: 08:07 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html
Тайваню нужна помощь Запада. Но она ему не положена
Тайваню нужна помощь Запада. Но она ему не положена - РИА Новости, 30.05.2023
Тайваню нужна помощь Запада. Но она ему не положена
У западной прессы есть два любимых монстра, чьи образы они неустанно демонизируют, доходя практически до грани расчеловечивания. На Россию вешают всевозможные... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:00
2023-05-30T08:07
аналитика
тайвань
китай
сша
westinghouse electric
general electric
технологии
в мире
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У западной прессы есть два любимых монстра, чьи образы они неустанно демонизируют, доходя практически до грани расчеловечивания. На Россию вешают всевозможные грехи, а на Китай наклеили ярлык агрессора против Тайваня. Не ведающая совести и пощады машина западной пропаганды без устали пугает островитян, а вместе с ними и прочий "свободный мир" китайским военным вторжением, которое преподносится как уже практически свершившееся событие.Не имеющее права на собственное мнение руководство Тайваня вынуждено реагировать и изобретать способы упредительной защиты.На днях кандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-тэ выступил с заявлением, которое в рамках западной либерально-экологической повестки можно расценить как демарш и практически богохульство. Лай Цзин-тэ заявил, что возобновляемые источники энергии — это, конечно, хорошо и красиво, но правительству нужно срочно и всерьез задуматься о восстановлении собственной атомной энергетики, а именно о реставрации двух и модернизации одной из имеющихся на острове АЭС. По мнению кандидата в главное кресло страны, только это позволит государству выстоять в случае введения Китаем морской блокады.Нужно отдать должное тайваньскому политику. Невзирая на угрозу быть растерзанным за попрание базовых догматов — священной коровы декарбонизации, он позволил себе роскошь вольнодумства.Благодаря всемирному засилью всевозможной личной и промышленной электроники, произведенной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в массовом сознании Тайвань воспринимается как страна самых прогрессивных и даже опережающих технологий. Во многом это мнение заслуженно.Островное государство с населением всего 23 миллиона человек контролирует 65 процентов мирового рынка полупроводниковой продукции и более 90 процентов производства микрочипов, являясь фактически монополистом. Для сравнения: Соединенные Штаты выпускают около десяти процентов мировых полупроводниковых решений, а полуторамиллиардный Китай — менее пяти. Но если Вашингтон, имеющий на Тайбэй приблизительно такое же влияние, как на Киев, данное положение вполне устраивает, то Пекин — категорически нет. Пока платные западные борзописцы наряжают материковый Китай в камуфляж агрессора, он без лишней огласки и пафоса за последние годы вложил более 50 миллиардов долларов в собственное производство чипов и микросхем. По планам китайского правительства эти вложения уже к 2025 году должны трансформироваться в собственную индустрию, покрывающую не менее 70 процентов внутреннего спроса на электронику.Но вернемся к делам на острове.Доминируя на рынке современных технологий, Тайвань тем не менее имеет устаревшую и крайне неэкологичную энергетику. Почти половину (45 процентов) электроэнергии, львиную долю которой пожирает производство микрочипов, страна получает из угля. Основными экспортерами выступают Вьетнам и все те же США, которые фактически меняют самое непопулярное мировое топливо на ультрасовременные электронные решения. Молодцы, что и говорить.Еще 36 процентов обеспечивает природный газ, а вот дальше все намного интереснее.На Тайване на стыке 70-х и 80-х годов прошлого века были построены и активно эксплуатировались три атомные электростанции: АЭС "Цзиньшань" с двумя реакторами типа BWR-4 общей мощностью 630 мегаватт; АЭС "Гошэн", где также два энергоблока с реакторами BWR-6 мощностью 985 мегаватт; станция "Мааньшань" с реакторами типа PWR, выдающими на пике 950 мегаватт.Интересны здесь сразу два обстоятельства. Первое состоит в том, что все тайваньские реакторы произведены в США, на первых двух станциях применяются машины от Westinghouse, а на третьей — реактор производства General Electric. Второй (крайне ироничный) факт заключается в том, что "Цзиньшань" и "Гошэн" буквально пару лет назад были остановлены и выведены из эксплуатации по настоятельной просьбе США, которые одновременно продвигали зеленую повестку и подсовывали Тайбэю все больше собственного угля.Оставшаяся в строю АЭС "Мааньшань" с ее откровенно устаревшими водо-водяными реакторами умудряется выдавать аж десять процентов всей островной генерации. Учитывая, что Лай Цзин-тэ завел речь о восстановлении мирного атомного потенциала и что потребности населения в электроэнергии достаточно скромны, можно предположить: речь идет о сохранении ключевого производства Тайваня. Украина постоянно клянчит у Вашингтона оружие, Тайвань же аккуратно намекает, что для защиты американских интересов в регионе и на мировом рынке крайне желательно помочь с восстановлением двух АЭС, которые остановлены, но их демонтаж еще не начался.Проблема для Тайваня заключается в том, что они обращаются к тем, кто им помочь не может просто физически. Последний атомный проект внутри своей страны американцы реализовали летом 2016 года, когда в сеть был включен второй энергоблок на АЭС "Уоттс-Бар" в штате Теннесси. А его самый молодой предшественник был запущен аж в 1996 году, и это — только не смейтесь — был первый энергоблок уже упомянутой станции. В настоящий момент в США ведется строительство всего двух атомных энергоблоков на АЭС "Вогтль" (Vogtle), но "строительство" — это очень громко сказано. Уже почти семь лет владельцы АЭС не могут получить разрешение в сенате.Просто для сравнения добавим, что в мире сейчас строится 53 атомных реактора, 19 из которых возводит Китай. Если Тайвань действительно делает ставку на атомную энергетику как залог успешного будущего, он обращается явно не по адресу.
https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html
https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html
https://ria.ru/20230524/tayvan-1873794033.html
https://ria.ru/20230516/tayvan-1872267797.html
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Сергей Савчук
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аналитика, тайвань, китай, сша, westinghouse electric, general electric, технологии, в мире
Аналитика, Тайвань, Китай, США, Westinghouse Electric, General Electric, Технологии, В мире

Тайваню нужна помощь Запада. Но она ему не положена

© AFP 2023 / Sam Yeh Фреска на стене. Тайвань
Фреска на стене. Тайвань - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
Фреска на стене. Тайвань
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
У западной прессы есть два любимых монстра, чьи образы они неустанно демонизируют, доходя практически до грани расчеловечивания. На Россию вешают всевозможные грехи, а на Китай наклеили ярлык агрессора против Тайваня. Не ведающая совести и пощады машина западной пропаганды без устали пугает островитян, а вместе с ними и прочий "свободный мир" китайским военным вторжением, которое преподносится как уже практически свершившееся событие.
Не имеющее права на собственное мнение руководство Тайваня вынуждено реагировать и изобретать способы упредительной защиты.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Байден пригрозил Китаю ответом из-за Тайваня
21 мая, 13:33
На днях кандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-тэ выступил с заявлением, которое в рамках западной либерально-экологической повестки можно расценить как демарш и практически богохульство. Лай Цзин-тэ заявил, что возобновляемые источники энергии — это, конечно, хорошо и красиво, но правительству нужно срочно и всерьез задуматься о восстановлении собственной атомной энергетики, а именно о реставрации двух и модернизации одной из имеющихся на острове АЭС. По мнению кандидата в главное кресло страны, только это позволит государству выстоять в случае введения Китаем морской блокады.
Нужно отдать должное тайваньскому политику. Невзирая на угрозу быть растерзанным за попрание базовых догматов — священной коровы декарбонизации, он позволил себе роскошь вольнодумства.
Благодаря всемирному засилью всевозможной личной и промышленной электроники, произведенной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в массовом сознании Тайвань воспринимается как страна самых прогрессивных и даже опережающих технологий. Во многом это мнение заслуженно.
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване
20 мая, 17:27
Островное государство с населением всего 23 миллиона человек контролирует 65 процентов мирового рынка полупроводниковой продукции и более 90 процентов производства микрочипов, являясь фактически монополистом. Для сравнения: Соединенные Штаты выпускают около десяти процентов мировых полупроводниковых решений, а полуторамиллиардный Китай — менее пяти. Но если Вашингтон, имеющий на Тайбэй приблизительно такое же влияние, как на Киев, данное положение вполне устраивает, то Пекин — категорически нет. Пока платные западные борзописцы наряжают материковый Китай в камуфляж агрессора, он без лишней огласки и пафоса за последние годы вложил более 50 миллиардов долларов в собственное производство чипов и микросхем. По планам китайского правительства эти вложения уже к 2025 году должны трансформироваться в собственную индустрию, покрывающую не менее 70 процентов внутреннего спроса на электронику.
Но вернемся к делам на острове.
Доминируя на рынке современных технологий, Тайвань тем не менее имеет устаревшую и крайне неэкологичную энергетику. Почти половину (45 процентов) электроэнергии, львиную долю которой пожирает производство микрочипов, страна получает из угля. Основными экспортерами выступают Вьетнам и все те же США, которые фактически меняют самое непопулярное мировое топливо на ультрасовременные электронные решения. Молодцы, что и говорить.
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня
24 мая, 10:44
Еще 36 процентов обеспечивает природный газ, а вот дальше все намного интереснее.
На Тайване на стыке 70-х и 80-х годов прошлого века были построены и активно эксплуатировались три атомные электростанции: АЭС "Цзиньшань" с двумя реакторами типа BWR-4 общей мощностью 630 мегаватт; АЭС "Гошэн", где также два энергоблока с реакторами BWR-6 мощностью 985 мегаватт; станция "Мааньшань" с реакторами типа PWR, выдающими на пике 950 мегаватт.
Интересны здесь сразу два обстоятельства. Первое состоит в том, что все тайваньские реакторы произведены в США, на первых двух станциях применяются машины от Westinghouse, а на третьей — реактор производства General Electric. Второй (крайне ироничный) факт заключается в том, что "Цзиньшань" и "Гошэн" буквально пару лет назад были остановлены и выведены из эксплуатации по настоятельной просьбе США, которые одновременно продвигали зеленую повестку и подсовывали Тайбэю все больше собственного угля.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню
16 мая, 21:55
Оставшаяся в строю АЭС "Мааньшань" с ее откровенно устаревшими водо-водяными реакторами умудряется выдавать аж десять процентов всей островной генерации. Учитывая, что Лай Цзин-тэ завел речь о восстановлении мирного атомного потенциала и что потребности населения в электроэнергии достаточно скромны, можно предположить: речь идет о сохранении ключевого производства Тайваня. Украина постоянно клянчит у Вашингтона оружие, Тайвань же аккуратно намекает, что для защиты американских интересов в регионе и на мировом рынке крайне желательно помочь с восстановлением двух АЭС, которые остановлены, но их демонтаж еще не начался.
Проблема для Тайваня заключается в том, что они обращаются к тем, кто им помочь не может просто физически. Последний атомный проект внутри своей страны американцы реализовали летом 2016 года, когда в сеть был включен второй энергоблок на АЭС "Уоттс-Бар" в штате Теннесси. А его самый молодой предшественник был запущен аж в 1996 году, и это — только не смейтесь — был первый энергоблок уже упомянутой станции. В настоящий момент в США ведется строительство всего двух атомных энергоблоков на АЭС "Вогтль" (Vogtle), но "строительство" — это очень громко сказано. Уже почти семь лет владельцы АЭС не могут получить разрешение в сенате.
Просто для сравнения добавим, что в мире сейчас строится 53 атомных реактора, 19 из которых возводит Китай. Если Тайвань действительно делает ставку на атомную энергетику как залог успешного будущего, он обращается явно не по адресу.
 
АналитикаТайваньКитайСШАWestinghouse ElectricGeneral ElectricТехнологииВ мире
 
 
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