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Запад поддержкой Киева затягивает боевые действия, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 30.05.2023 (обновлено: 13:36 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/svo-1875058354.html
Запад поддержкой Киева затягивает боевые действия, заявил Шойгу
Запад поддержкой Киева затягивает боевые действия, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.05.2023
Запад поддержкой Киева затягивает боевые действия, заявил Шойгу
Запад своей поддержкой Украины лишь затягивает военные действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции, заявил министр обороны России... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:35
2023-05-30T13:36
в мире
украина
россия
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Запад своей поддержкой Украины лишь затягивает военные действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. "Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции", - сказал он.
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в мире, украина, россия, сергей шойгу
В мире, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
Запад поддержкой Киева затягивает боевые действия, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: Запад военной поддержкой Киева лишь затягивает боевые действия

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Запад своей поддержкой Украины лишь затягивает военные действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«
"Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей Шойгу
 
 
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