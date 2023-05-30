https://ria.ru/20230530/stroyka-1875185161.html
В Торопце Тверской области к 950-летию построят здание краеведческого музея
В Торопце Тверской области к 950-летию построят здание краеведческого музея - РИА Новости, 30.05.2023
В Торопце Тверской области к 950-летию построят здание краеведческого музея
В рамках подготовки к празднованию в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца в городе будет построено новое здание краеведческого музея,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:25
2023-05-30T20:25
2023-05-30T20:25
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 30 мая - РИА Новости. В рамках подготовки к празднованию в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца в городе будет построено новое здание краеведческого музея, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.Для размещения Торопецкого краеведческого музея подобран земельный участок в границах туристического центра города. Планируется, что площадь нового здания составит порядка 700 квадратных метров, на которых разместятся несколько экспозиционных залов, общественное пространство, выставочная галерея, музейный блок и внутренний двор, где можно будет проводить мастер-классы.Проработана концепция музея – он будет соответствовать современным тенденциям развития культурных и просветительских пространств. Новый объект станет еще одной точкой притяжения в городе как для местных жителей, так и для туристов.План мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает в себя около 40 проектов. Они направлены на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств и формирование новых точек притяжения.Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе знаменитый русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.
https://ria.ru/20230530/rudenya-1875118581.html
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РИА Новости
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 30 мая - РИА Новости. В рамках подготовки к празднованию в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца в городе будет построено новое здание краеведческого музея, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя
.
Для размещения Торопецкого краеведческого музея подобран земельный участок в границах туристического центра города. Планируется, что площадь нового здания составит порядка 700 квадратных метров, на которых разместятся несколько экспозиционных залов, общественное пространство, выставочная галерея, музейный блок и внутренний двор, где можно будет проводить мастер-классы.
Проработана концепция музея – он будет соответствовать современным тенденциям развития культурных и просветительских пространств. Новый объект станет еще одной точкой притяжения в городе как для местных жителей, так и для туристов.
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План мероприятий по инфраструктурному развитию муниципалитета в рамках празднования 950-летия Торопца включает в себя около 40 проектов. Они направлены на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств и формирование новых точек притяжения.
Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе знаменитый русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский
венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.