https://ria.ru/20230530/stantsiya-1875199906.html

Гросси призвал не наносить ударов по инфраструктуре и персоналу ЗАЭС

Гросси призвал не наносить ударов по инфраструктуре и персоналу ЗАЭС - РИА Новости, 30.05.2023

Гросси призвал не наносить ударов по инфраструктуре и персоналу ЗАЭС

Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС, в том числе запрет на... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:27

2023-05-30T22:27

2023-05-30T23:16

запорожская аэс

в мире

россия

энергодар

украина

сергей шойгу

рафаэль гросси

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg

ООН, 30 мая - РИА Новости. Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС, в том числе запрет на стрельбу в сторону станции."Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее, в частности, направленных в сторону реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала", - заявил Гросси, выступая в СБ ООН.Кроме того, по его словам, ЗАЭС не должна использоваться как склад для тяжелых вооружений, то есть для хранилища реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов или танков.Помимо этого, согласно предложениям Гросси, ЛЭП, ведущие к ЗАЭС, не должны подвергаться риску. Для этого, по его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить постоянную доступность и безопасность электропитания за пределами площадки.Также Гросси призвал защитить от атак или диверсий все системы, важные для безопасной работы ЗАЭС. В качестве пятого пункта он призвал не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы."Я почтительно и торжественно прошу обе стороны соблюдать эти пять принципов", - заявил Гросси.Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Гросси призвал предотвратить опасный выброс радиоактивного материала. С этой целью, по его словам, он интенсивно работал и консультировался с руководством Украины и России. В результате консультаций Гросси определил конкретные принципы, которые, по его мнению, помогут обеспечить ядерную безопасность и надежность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить целостность станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

https://ria.ru/20230530/zaes-1875199099.html

россия

энергодар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, в мире, россия, энергодар, украина, сергей шойгу, рафаэль гросси, оон, магатэ