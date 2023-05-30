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Гросси призвал не наносить ударов по инфраструктуре и персоналу ЗАЭС - РИА Новости, 30.05.2023
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22:27 30.05.2023 (обновлено: 23:16 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/stantsiya-1875199906.html
Гросси призвал не наносить ударов по инфраструктуре и персоналу ЗАЭС
Гросси призвал не наносить ударов по инфраструктуре и персоналу ЗАЭС - РИА Новости, 30.05.2023
Гросси призвал не наносить ударов по инфраструктуре и персоналу ЗАЭС
Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС, в том числе запрет на... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:27
2023-05-30T23:16
запорожская аэс
в мире
россия
энергодар
украина
сергей шойгу
рафаэль гросси
оон
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ООН, 30 мая - РИА Новости. Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС, в том числе запрет на стрельбу в сторону станции."Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее, в частности, направленных в сторону реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала", - заявил Гросси, выступая в СБ ООН.Кроме того, по его словам, ЗАЭС не должна использоваться как склад для тяжелых вооружений, то есть для хранилища реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов или танков.Помимо этого, согласно предложениям Гросси, ЛЭП, ведущие к ЗАЭС, не должны подвергаться риску. Для этого, по его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить постоянную доступность и безопасность электропитания за пределами площадки.Также Гросси призвал защитить от атак или диверсий все системы, важные для безопасной работы ЗАЭС. В качестве пятого пункта он призвал не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы."Я почтительно и торжественно прошу обе стороны соблюдать эти пять принципов", - заявил Гросси.Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Гросси призвал предотвратить опасный выброс радиоактивного материала. С этой целью, по его словам, он интенсивно работал и консультировался с руководством Украины и России. В результате консультаций Гросси определил конкретные принципы, которые, по его мнению, помогут обеспечить ядерную безопасность и надежность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить целостность станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html
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запорожская аэс, в мире, россия, энергодар, украина, сергей шойгу, рафаэль гросси, оон, магатэ
Запорожская АЭС, В мире, Россия, Энергодар, Украина, Сергей Шойгу, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ
Гросси призвал не наносить ударов по инфраструктуре и персоналу ЗАЭС

Гросси призвал не наносить удары по реакторам, инфраструктуре и персоналу ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 30 мая - РИА Новости. Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС, в том числе запрет на стрельбу в сторону станции.
«
"Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее, в частности, направленных в сторону реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала", - заявил Гросси, выступая в СБ ООН.
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Кроме того, по его словам, ЗАЭС не должна использоваться как склад для тяжелых вооружений, то есть для хранилища реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов или танков.
Помимо этого, согласно предложениям Гросси, ЛЭП, ведущие к ЗАЭС, не должны подвергаться риску. Для этого, по его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить постоянную доступность и безопасность электропитания за пределами площадки.
Также Гросси призвал защитить от атак или диверсий все системы, важные для безопасной работы ЗАЭС. В качестве пятого пункта он призвал не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.
«
"Я почтительно и торжественно прошу обе стороны соблюдать эти пять принципов", - заявил Гросси.
Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Гросси призвал предотвратить опасный выброс радиоактивного материала. С этой целью, по его словам, он интенсивно работал и консультировался с руководством Украины и России. В результате консультаций Гросси определил конкретные принципы, которые, по его мнению, помогут обеспечить ядерную безопасность и надежность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить целостность станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Вчера, 22:15
 
Запорожская АЭСВ миреРоссияЭнергодарУкраинаСергей ШойгуРафаэль ГроссиООНМАГАТЭ
 
 
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