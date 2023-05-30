https://ria.ru/20230530/ssha-1875106901.html

Херш заявил, что сейчас американцы не идут вперед за остальным миром

Херш заявил, что сейчас американцы не идут вперед за остальным миром - РИА Новости, 30.05.2023

Херш заявил, что сейчас американцы не идут вперед за остальным миром

Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью, что мир движется вперед, но американцы больше не часть этого движения. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:54

2023-05-30T15:54

2023-05-30T15:54

в мире

сша

сеймур херш

джо байден

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью, что мир движется вперед, но американцы больше не часть этого движения. "Америка осталась позади. Саудовцы теперь продают нефть в юанях, все снова становятся дружелюбнее к Ирану и Сирии, к оси зла времен Буша-Чейни. Мир движется вперед, и, по моему мнению, мы, американцы, больше не являемся частью этого движения", – заявил Херш в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. По словам журналиста, США сами не заметили падения своего мирового влияния. "Это здорово. Мне нравится, как свободно все движется. Это довольно дико, мы потеряли так много влияния. Мир больше не думает о нас много. Но мы об этом даже не подозреваем", - сказал он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230530/potok-1875085940.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, сеймур херш, джо байден