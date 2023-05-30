Рейтинг@Mail.ru
Херш заявил, что сейчас американцы не идут вперед за остальным миром - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/ssha-1875106901.html
Херш заявил, что сейчас американцы не идут вперед за остальным миром
Херш заявил, что сейчас американцы не идут вперед за остальным миром - РИА Новости, 30.05.2023
Херш заявил, что сейчас американцы не идут вперед за остальным миром
Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью, что мир движется вперед, но американцы больше не часть этого движения. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:54
2023-05-30T15:54
в мире
сша
сеймур херш
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью, что мир движется вперед, но американцы больше не часть этого движения. "Америка осталась позади. Саудовцы теперь продают нефть в юанях, все снова становятся дружелюбнее к Ирану и Сирии, к оси зла времен Буша-Чейни. Мир движется вперед, и, по моему мнению, мы, американцы, больше не являемся частью этого движения", – заявил Херш в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. По словам журналиста, США сами не заметили падения своего мирового влияния. "Это здорово. Мне нравится, как свободно все движется. Это довольно дико, мы потеряли так много влияния. Мир больше не думает о нас много. Но мы об этом даже не подозреваем", - сказал он. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230530/potok-1875085940.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9a439ac393f78575f5b1cd69a398e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сеймур херш, джо байден
В мире, США, Сеймур Херш, Джо Байден
Херш заявил, что сейчас американцы не идут вперед за остальным миром

Журналист Херш заявил, что мир идет вперед, но американцы больше не часть этого движения

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью, что мир движется вперед, но американцы больше не часть этого движения.
"Америка осталась позади. Саудовцы теперь продают нефть в юанях, все снова становятся дружелюбнее к Ирану и Сирии, к оси зла времен Буша-Чейни. Мир движется вперед, и, по моему мнению, мы, американцы, больше не являемся частью этого движения", – заявил Херш в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
По словам журналиста, США сами не заметили падения своего мирового влияния.
"Это здорово. Мне нравится, как свободно все движется. Это довольно дико, мы потеряли так много влияния. Мир больше не думает о нас много. Но мы об этом даже не подозреваем", - сказал он.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Херш прокомментировал версию об участии России в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 15:04
 
В миреСШАСеймур ХершДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала