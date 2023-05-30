https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875153115.html

Школьник из Сургута написал участникам СВО письмо, которое спасло им жизни

Школьник из Сургута написал участникам СВО письмо, которое спасло им жизни - РИА Новости, 30.05.2023

Школьник из Сургута написал участникам СВО письмо, которое спасло им жизни

Письмо школьника из Сургута уберегло жизни участникам спецоперации – мужчины попали под обстрел, и, сидя в окопе, успели перечитать послание мальчика, придавшее РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:03

2023-05-30T18:03

2023-05-30T18:03

надежные люди

общество

сургут

андрей филатов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Письмо школьника из Сургута уберегло жизни участникам спецоперации – мужчины попали под обстрел, и, сидя в окопе, успели перечитать послание мальчика, придавшее им веру в спасение, сообщил неназванный военный, обращение которого опубликовал глава Сургута Андрей Филатов во вторник. "Спасибо всем детям, которые пишут письма на фронт, на спецоперацию, это очень приятно, это поднимает боевой дух. Пусть они не думают, что письма не доходят, письма доходят, если солдаты не отвечают – просто нет возможности. Я хочу поблагодарить одного мальчика из Сургута. Перед боем нам привезли "гуманитарку", и мне попалось его письмо, которое я прочитал и убрал в нагрудный карман", – приводятся в сообщении слова солдата. "На следующий день у нас был штурм, я со своими товарищами попал под обстрел. Мы залезли в окоп, вокруг нас работал танк, мы уже попрощались с жизнью и думали все – последний выстрел будет прямо в окоп. Я щупаю по карманам, достаю письмо и читаю слова парня, который говорит, что он в нас верит, они нас любят, хотят на нас равняться. Я говорю моему товарищу: "в нас верят", – вспоминает участник спецоперации. По его словам, во время 12-секундной перезарядки танка, они перебегают в другой окоп, а в тот как раз прилетает снаряд. "Грубо говоря, этот парень спас наши жизни. У меня тоже ребенок, у меня жена, и я не знаю, как они были бы без меня", – добавляет мужчина. "Выйдя из того боя, наш защитник вернулся в отпуск домой. Обратился в администрацию Сургута, чтобы разыскать юного автора, поблагодарить, передать ему подарок. Сообщаю, вчера просьба бойца была выполнена, подарок уже у школьника", – написал Филатов на своей странице в "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1870264196.html

сургут

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общество, сургут, андрей филатов