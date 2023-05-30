https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875080484.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:15

2023-05-30T17:15

2023-05-30T17:15

инфографика

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 мая 2023 годаМинобороны сообщило, что утром 30 мая столицу атаковали восемь беспилотников самолетного типа. Три аппарата подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С". Повреждены жилые дома на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Атласова.За минувшие сутки российские подразделения нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по центральным пунктам принятия решений, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты на территории России. Все объекты поражены.В Донецкой Народной Республике продолжаются бои за Авдеевку и Марьинку. Параллельно ликвидированы 88 артиллерийских расчетов, 96 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов системы РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и восемь беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9328 танков и других бронемашин, 4941 орудие полевой артиллерии и 10544 единицы автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область , спецоперация, инфографика