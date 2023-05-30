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Шойгу: военные наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875054978.html
Шойгу: военные наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники
Шойгу: военные наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники - РИА Новости, 30.05.2023
Шойгу: военные наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники
Российские Вооружённые силы отслеживают пути поставок Украине западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:23
2023-05-30T13:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские Вооружённые силы отслеживают пути поставок Украине западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.
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украина, россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу: военные наносят удары при выявлении поставок Киеву западной техники

Шойгу: российские военные наносят удары при выявлении поставок Украине западной техники

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские Вооружённые силы отслеживают пути поставок Украине западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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