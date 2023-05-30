"Богатые невесты": новый спектакль в Театре на Бронной

В центре сюжета история двух девушек-содержанок. Валентина Белесова (Елизавета Базыкина) живет в реальном времени. Евлалия (Диана Огай) – героиня сериала "Невольницы" о событиях XIX века.
В центре сюжета история двух девушек-содержанок. Валентина Белесова (Елизавета Базыкина) живет в реальном времени. Евлалия (Диана Огай) – героиня сериала "Невольницы" о событиях XIX века.
Главную героиню по имени Валентина содержит богатый любовник Генерал Гневышов (Сергей Чонишвили), который намного старше ее. Он пытается избавиться от девушки из-за ультиматума влиятельной супруги, узнавшей о связи на стороне.
Главную героиню по имени Валентина содержит богатый любовник Генерал Гневышов (Сергей Чонишвили), который намного старше ее. Он пытается избавиться от девушки из-за ультиматума влиятельной супруги, узнавшей о связи на стороне.
Генерал Гневышов решает просватать Валентину за подающего надежды в кинематографе режиссера сериала "Невольницы" Юрия Цыплунова (Андро Симонишвили). Ради этого он выдает любовницу за воспитанницу.
Генерал Гневышов решает просватать Валентину за подающего надежды в кинематографе режиссера сериала "Невольницы" Юрия Цыплунова (Андро Симонишвили). Ради этого он выдает любовницу за воспитанницу.
Параллельно сюжету о современной содержанке богатого мужчины развивается линия жены старого мужа Евлалии. Ее супруг Генерал Гневышов (Сергей Чонишвили) не уверен в верности молодой жены во время его отъезда. Поэтому он устанавливает за ней слежку.
Параллельно сюжету о современной содержанке богатого мужчины развивается линия жены старого мужа Евлалии. Ее супруг Генерал Гневышов (Сергей Чонишвили) не уверен в верности молодой жены во время его отъезда. Поэтому он устанавливает за ней слежку.
Но планы Генерала Гневышова рушатся, ведь жена предпочитает ему молодого слугу Артемия Мулина (Богдан Жилин). Евлалия готова ради своего возлюбленного буквально на все.
Но планы Генерала Гневышова рушатся, ведь жена предпочитает ему молодого слугу Артемия Мулина (Богдан Жилин). Евлалия готова ради своего возлюбленного буквально на все.
Однако молодой человек не испытывает чувств к супруге своего господина. Из-за этого молодая женщина начинает манипулировать им.
Однако молодой человек не испытывает чувств к супруге своего господина. Из-за этого молодая женщина начинает манипулировать им.
До приезда мужа Евлалия вынуждает слугу приходить к ней. Но она любит не человека, а некий образ, который не соответствует ожиданиям девушки.
До приезда мужа Евлалия вынуждает слугу приходить к ней. Но она любит не человека, а некий образ, который не соответствует ожиданиям девушки.
Препятствием на пути к воссоединению Евлалии с возлюбленным становится не только старый муж, но и замужняя соперница Софья Сергеевна (Катерина Васильева), к которой также ходит Артемий.
Препятствием на пути к воссоединению Евлалии с возлюбленным становится не только старый муж, но и замужняя соперница Софья Сергеевна (Катерина Васильева), к которой также ходит Артемий.
Персонажи из современного времени Генерал Гневышов и мать режиссера "Невольниц" Анна Афанасьевна Цыплунова (Ольга Сирина) решают судьбу Валентины. Мужчина предлагает большое приданое за свою "воспитанницу".
Персонажи из современного времени Генерал Гневышов и мать режиссера "Невольниц" Анна Афанасьевна Цыплунова (Ольга Сирина) решают судьбу Валентины. Мужчина предлагает большое приданое за свою "воспитанницу".
Сотрудник Генерала Гневышова Виталий Пирамидалов (Александр Шумский) мечтает о том, чтобы его содержала богатая дама. Соседка Антонина Бедонегова (Татьяна Ошуркова) начинает оказывать ему знаки внимания.
Сотрудник Генерала Гневышова Виталий Пирамидалов (Александр Шумский) мечтает о том, чтобы его содержала богатая дама. Соседка Антонина Бедонегова (Татьяна Ошуркова) начинает оказывать ему знаки внимания.
В постановке много комичных моментов, поэтому зрители будут не только сопереживать персонажам, но и смеяться над их порой неожиданными шутками.
В постановке много комичных моментов, поэтому зрители будут не только сопереживать персонажам, но и смеяться над их порой неожиданными шутками.
Спектакль "Богатые невесты. Новый сезон" – это история о проблемах вне времени, о моральном выборе, деньгах и любви. Постановка о трудном пути к счастью, к которому стремится каждая из героинь.
Спектакль "Богатые невесты. Новый сезон" – это история о проблемах вне времени, о моральном выборе, деньгах и любви. Постановка о трудном пути к счастью, к которому стремится каждая из героинь.