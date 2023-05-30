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"Богатые невесты": новый спектакль в Театре на Бронной - РИА Новости, 30.05.2023
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Культура
 
15:58 30.05.2023 (обновлено: 15:59 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/spektakl-1875051489.html
"Богатые невесты": новый спектакль в Театре на Бронной
"Богатые невесты": новый спектакль в Театре на Бронной - РИА Новости, 30.05.2023
"Богатые невесты": новый спектакль в Театре на Бронной
В Театре на Бронной 29 мая состоялась премьера лирической комедии "Богатые невесты. Новый сезон" режиссера Кирилла Вытоптова. Она поставлена по двум пьесам... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:58
2023-05-30T15:59
фото
культура
москва
театр на бронной
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. В Театре на Бронной 29 мая состоялась премьера лирической комедии "Богатые невесты. Новый сезон" режиссера Кирилла Вытоптова. Она поставлена по двум пьесам Александра Островского: "Богатые невесты" и "Невольницы". Подробнее о постановке – в фотоленте РИА Новости.
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Александра Липатова
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фото, фото, москва, театр на бронной
Фото, Культура, Москва, Театр на Бронной
"Богатые невесты": новый спектакль в Театре на Бронной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 май – РИА Новости. В Театре на Бронной 29 мая состоялась премьера лирической комедии "Богатые невесты. Новый сезон" режиссера Кирилла Вытоптова. Она поставлена по двум пьесам Александра Островского: "Богатые невесты" и "Невольницы". Подробнее о постановке – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В центре сюжета история двух девушек-содержанок. Валентина Белесова (Елизавета Базыкина) живет в реальном времени. Евлалия (Диана Огай) – героиня сериала "Невольницы" о событиях XIX века.

Елизавета Базыкина (Валентина Белесова) и Диана Огай (Евлалия) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

В центре сюжета история двух девушек-содержанок. Валентина Белесова (Елизавета Базыкина) живет в реальном времени. Евлалия (Диана Огай) – героиня сериала "Невольницы" о событиях XIX века.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Главную героиню по имени Валентина содержит богатый любовник Генерал Гневышов (Сергей Чонишвили), который намного старше ее. Он пытается избавиться от девушки из-за ультиматума влиятельной супруги, узнавшей о связи на стороне.

Сергей Чонишвили (Генерал Гневышов) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон в постановке режиссера Кирилла Вытоптова в театре на Бронной в Москве

Главную героиню по имени Валентина содержит богатый любовник Генерал Гневышов (Сергей Чонишвили), который намного старше ее. Он пытается избавиться от девушки из-за ультиматума влиятельной супруги, узнавшей о связи на стороне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Генерал Гневышов решает просватать Валентину за подающего надежды в кинематографе режиссера сериала "Невольницы" Юрия Цыплунова (Андро Симонишвили). Ради этого он выдает любовницу за воспитанницу.

Елизавета Базыкина (Валентина Белесова) и Андро Симонишвили (Юрий Цыплунов) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

Генерал Гневышов решает просватать Валентину за подающего надежды в кинематографе режиссера сериала "Невольницы" Юрия Цыплунова (Андро Симонишвили). Ради этого он выдает любовницу за воспитанницу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Параллельно сюжету о современной содержанке богатого мужчины развивается линия жены старого мужа Евлалии. Ее супруг Генерал Гневышов (Сергей Чонишвили) не уверен в верности молодой жены во время его отъезда. Поэтому он устанавливает за ней слежку.

Сергей Чонишвили (Генерал Гневышов) и Диана Огай (Евлалия) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

Параллельно сюжету о современной содержанке богатого мужчины развивается линия жены старого мужа Евлалии. Ее супруг Генерал Гневышов (Сергей Чонишвили) не уверен в верности молодой жены во время его отъезда. Поэтому он устанавливает за ней слежку.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Но планы Генерала Гневышова рушатся, ведь жена предпочитает ему молодого слугу Артемия Мулина (Богдан Жилин). Евлалия готова ради своего возлюбленного буквально на все.

Катерина Васильева (Софья Сергевна), Богдан Жилин (Артемий Мулин), Диана Огай (Евлалия) и Ольга Сирина (Экономка Марфа) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

Но планы Генерала Гневышова рушатся, ведь жена предпочитает ему молодого слугу Артемия Мулина (Богдан Жилин). Евлалия готова ради своего возлюбленного буквально на все.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Однако молодой человек не испытывает чувств к супруге своего господина. Из-за этого молодая женщина начинает манипулировать им.

Диана Огай (Евлалия) и Богдан Жилин (Артемий Мулин) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон в постановке режиссера Кирилла Вытоптова в театре на Бронной в Москве

Однако молодой человек не испытывает чувств к супруге своего господина. Из-за этого молодая женщина начинает манипулировать им.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

До приезда мужа Евлалия вынуждает слугу приходить к ней. Но она любит не человека, а некий образ, который не соответствует ожиданиям девушки.

Диана Огай (Евлалия) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

До приезда мужа Евлалия вынуждает слугу приходить к ней. Но она любит не человека, а некий образ, который не соответствует ожиданиям девушки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Препятствием на пути к воссоединению Евлалии с возлюбленным становится не только старый муж, но и замужняя соперница Софья Сергеевна (Катерина Васильева), к которой также ходит Артемий.

Катерина Васильева (Софья Сергевна) и Диана Огай (Евлалия) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

Препятствием на пути к воссоединению Евлалии с возлюбленным становится не только старый муж, но и замужняя соперница Софья Сергеевна (Катерина Васильева), к которой также ходит Артемий.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Персонажи из современного времени Генерал Гневышов и мать режиссера "Невольниц" Анна Афанасьевна Цыплунова (Ольга Сирина) решают судьбу Валентины. Мужчина предлагает большое приданое за свою "воспитанницу".

Сергей Чонишвили (Генерал Гневышов) и Ольга Сирина (Анна Афанасьевна Цыплунова) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

Персонажи из современного времени Генерал Гневышов и мать режиссера "Невольниц" Анна Афанасьевна Цыплунова (Ольга Сирина) решают судьбу Валентины. Мужчина предлагает большое приданое за свою "воспитанницу".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сотрудник Генерала Гневышова Виталий Пирамидалов (Александр Шумский) мечтает о том, чтобы его содержала богатая дама. Соседка Антонина Бедонегова (Татьяна Ошуркова) начинает оказывать ему знаки внимания.

Александр Шумский (Виталий Пирамидалов) и Татьяна Ошуркова (Антонина Бедонегова) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

Сотрудник Генерала Гневышова Виталий Пирамидалов (Александр Шумский) мечтает о том, чтобы его содержала богатая дама. Соседка Антонина Бедонегова (Татьяна Ошуркова) начинает оказывать ему знаки внимания.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В постановке много комичных моментов, поэтому зрители будут не только сопереживать персонажам, но и смеяться над их порой неожиданными шутками.

Александр Шумский (Виталий Пирамидалов), Татьяна Ошуркова (Антонина Бедонегова) и Андро Симонишвили (Юрий Цыплунов) в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон

В постановке много комичных моментов, поэтому зрители будут не только сопереживать персонажам, но и смеяться над их порой неожиданными шутками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Спектакль "Богатые невесты. Новый сезон" – это история о проблемах вне времени, о моральном выборе, деньгах и любви. Постановка о трудном пути к счастью, к которому стремится каждая из героинь.

Актеры в сцене из спектакля Богатые невесты. Новый сезон в постановке режиссера Кирилла Вытоптова в театре на Бронной в Москве

Спектакль "Богатые невесты. Новый сезон" – это история о проблемах вне времени, о моральном выборе, деньгах и любви. Постановка о трудном пути к счастью, к которому стремится каждая из героинь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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