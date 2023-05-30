https://ria.ru/20230530/sochi-1875004391.html
В Сочи жители выступили против возведения отеля в зоне древних памятников
В Сочи жители выступили против возведения отеля в зоне древних памятников - РИА Новости, 30.05.2023
В Сочи жители выступили против возведения отеля в зоне древних памятников
Застройщик в Сочи планирует построить трехэтажный отель в охранной зоне дольменов и курганов, на участке, где произрастают краснокнижные орхидеи, ученые... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:06
2023-05-30T11:06
2023-05-30T11:06
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
сочи
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23344/18/233441819_0:127:3108:1875_1920x0_80_0_0_8ab8082dfb5dc3cde8e0016eace13ce3.jpg
СОЧИ, 30 мая – РИА Новости. Застройщик в Сочи планирует построить трехэтажный отель в охранной зоне дольменов и курганов, на участке, где произрастают краснокнижные орхидеи, ученые проводят мониторинг места, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Сочинского географического общества Александр Блинов. "Местные жители написали письмо с просьбой провести обследование этой территории на предмет краснокнижных растений. Общество моментально отреагировало, чтобы провести дендрологическое обследование", – сказал Блинов. По его словам, история со строительством на участке в рекреационной зоне началась еще в 2009 году, когда статус земли для личного подсобного хозяйства был переведен в частную собственность. Согласно кадастровым документам, на которые ссылается Блинов, в 2017 году собственник продал участок компании ООО "Эстейт-1", а в 2021 году суд аннулировал запись о регистрации права на землю. Однако в начале мая текущего года, по словам ученого, новый владелец участка установил строительную бытовку вплотную к комплексу дольменов Сочинского национального парка, чтобы возвести трехэтажный отель. Местные жители забили тревогу, обратившись в надзорные органы и к ученым географического общества в Сочи, рассказал Блинов. Как сообщила РИА Новости эколог, президент Автономной некоммерческой организации по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия Западный Кавказ РГО в Сочи Юлия Набережная, в ходе мониторинга на участке, где хотят построить отель, были выявлены редкие виды цветов. "На участке нашли два вида орхидей, занесенных Красную книгу", – уточнила она. По словам местного жителя Артура Диланяна , который живет неподалеку от "Краснополянских дольменов", за этот участок сочинцы борются не первый раз. Попытки построить объект были и ранее, однако общественность препятствует возведению каких-либо отелей близ древних памятников культуры. При этом, по словам Диланяна, предыдущие владельцы участка успели вырубить каштаны и загородить его забором. "Краснополянские дольмены" – памятники археологии, представляющие эпоху мегалита, построенные примерно во втором веке, на краю горы Ачишхо. Каждый камень весит несколько тонн. По данным Сочинского национального парка, в относительно хорошем состоянии из шести находятся два древних памятника, еще столько же, представляют собой развалы плит. Место является популярным среди российских и иностранных туристов.
https://ria.ru/20230424/sochi-1867289246.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23344/18/233441819_221:0:2888:2000_1920x0_80_0_0_715984b2c34434131e8cfbb32367c764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, сочи, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, Отели
В Сочи жители выступили против возведения отеля в зоне древних памятников
Жители Сочи и ученые выступили против строительства отеля в зоне древних памятников
СОЧИ, 30 мая – РИА Новости. Застройщик в Сочи планирует построить трехэтажный отель в охранной зоне дольменов и курганов, на участке, где произрастают краснокнижные орхидеи, ученые проводят мониторинг места, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Сочинского географического общества Александр Блинов.
"Местные жители написали письмо с просьбой провести обследование этой территории на предмет краснокнижных растений. Общество моментально отреагировало, чтобы провести дендрологическое обследование", – сказал Блинов.
По его словам, история со строительством на участке в рекреационной зоне началась еще в 2009 году, когда статус земли для личного подсобного хозяйства был переведен в частную собственность. Согласно кадастровым документам, на которые ссылается Блинов, в 2017 году собственник продал участок компании ООО "Эстейт-1", а в 2021 году суд аннулировал запись о регистрации права на землю.
Однако в начале мая текущего года, по словам ученого, новый владелец участка установил строительную бытовку вплотную к комплексу дольменов Сочинского национального парка, чтобы возвести трехэтажный отель. Местные жители забили тревогу, обратившись в надзорные органы и к ученым географического общества в Сочи, рассказал Блинов.
Как сообщила РИА Новости эколог, президент Автономной некоммерческой организации по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия Западный Кавказ РГО в Сочи Юлия Набережная, в ходе мониторинга на участке, где хотят построить отель, были выявлены редкие виды цветов. "На участке нашли два вида орхидей, занесенных Красную книгу", – уточнила она.
По словам местного жителя Артура Диланяна , который живет неподалеку от "Краснополянских дольменов", за этот участок сочинцы борются не первый раз. Попытки построить объект были и ранее, однако общественность препятствует возведению каких-либо отелей близ древних памятников культуры. При этом, по словам Диланяна, предыдущие владельцы участка успели вырубить каштаны и загородить его забором.
"Краснополянские дольмены" – памятники археологии, представляющие эпоху мегалита, построенные примерно во втором веке, на краю горы Ачишхо. Каждый камень весит несколько тонн. По данным Сочинского национального парка, в относительно хорошем состоянии из шести находятся два древних памятника, еще столько же, представляют собой развалы плит. Место является популярным среди российских и иностранных туристов.
В Сочи под угрозой исчезновения находятся редкие краснокнижные орхидеи