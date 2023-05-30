Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:02 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/sobor-1875011201.html
Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте
Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте - РИА Новости, 30.05.2023
Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Ханты-Мансийский автономный округ освятил Свято-Троицкий собор в Сургуте, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:02
2023-05-30T11:02
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сургут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874893885_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_667565890244cd27baed562a26f3d97e.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Ханты-Мансийский автономный округ освятил Свято-Троицкий собор в Сургуте, сообщает пресс-служба главы региона.Великое освящение стало завершением пребывания патриарха Кирилла в Югре. В ходе визита владыка встречался с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой и с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.Освящению собора предшествовала 27 мая утреня Всенощного Бдения в женском монастыре иконы Божьей Матери "Умиление", основанном в 2015 году по благословению патриарха.28 мая состоялось Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте и Божественная литургия. Предстоятель РПЦ объявил о присвоении собору статуса кафедрального и передал в дар храму образ апостола Павла."В связи с завершением строительства Свято-Троицкого собора города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры усвоить означенному собору статуса кафедрального, с правом совершения в нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по "Отче наш". Преображенскому собору города Сургута, ранее имевшему статус кафедрального, быть приходским с сохранением наименования "Преображенский собор города Сургута" и с правом совершения в нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по "Отче наш"", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте Московской патриархии.Предстоятель РПЦ поблагодарил тех, кто принимал участие в строительстве храма."Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал не только материальное участие, но помогал своими молитвами, своей поддержкой, своим содействием. И хотел бы поблагодарить губернатора Ханты-Мансийского округа Наталью Владимировну (Комарову – ред.) за неизменное доброе отношение к церковной жизни. Мы помним все то доброе, что Вы делали и делаете, и пусть Господь укрепляет Вас в Ваших дальнейших трудах", - отметил патриарх Кирилл.Комарова поблагодарила предстоятеля РПЦ за внимание к региону.Свято-Троицкий, или Градо-Сургутский собор был возведён в 1594 году. В конце XVIII века он стал каменным. Восстановленный Свято-Троицкий собор поистине уникален. Впервые в России своды купола для собора изготовили из панелей на заводе. Центральный барабан диаметром 13 метров собирали из восьми таких панелей. Высота купола от пола до самой высокой точки составляет 40 метров. Собор сможет вместить более полутора тысяч прихожан.Главная святыня собора - выполненная мастерами Троице-Сергиевой лавры точная копия знаменитой "Троицы" Андрея Рублева будет перенесена в Свято-Троицкий собор после Великого освящения. Собор возводился на пожертвования предприятий и горожан. Основным попечителем собора является ПАО "Сургутнефтегаз".
https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html
ханты-мансийский автономный округ
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874893885_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eba44529ae08fa101223a7be9ba7fe4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, патриарх кирилл (владимир гундяев), сургут
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сургут

Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте

© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыСвято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте
Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Ханты-Мансийский автономный округ освятил Свято-Троицкий собор в Сургуте, сообщает пресс-служба главы региона.
Великое освящение стало завершением пребывания патриарха Кирилла в Югре. В ходе визита владыка встречался с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой и с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.
© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыСвято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте
Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте
Освящению собора предшествовала 27 мая утреня Всенощного Бдения в женском монастыре иконы Божьей Матери "Умиление", основанном в 2015 году по благословению патриарха.
28 мая состоялось Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте и Божественная литургия. Предстоятель РПЦ объявил о присвоении собору статуса кафедрального и передал в дар храму образ апостола Павла.
"В связи с завершением строительства Свято-Троицкого собора города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры усвоить означенному собору статуса кафедрального, с правом совершения в нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по "Отче наш". Преображенскому собору города Сургута, ранее имевшему статус кафедрального, быть приходским с сохранением наименования "Преображенский собор города Сургута" и с правом совершения в нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по "Отче наш"", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте Московской патриархии.
Предстоятель РПЦ поблагодарил тех, кто принимал участие в строительстве храма.
«
"Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал не только материальное участие, но помогал своими молитвами, своей поддержкой, своим содействием. И хотел бы поблагодарить губернатора Ханты-Мансийского округа Наталью Владимировну (Комарову – ред.) за неизменное доброе отношение к церковной жизни. Мы помним все то доброе, что Вы делали и делаете, и пусть Господь укрепляет Вас в Ваших дальнейших трудах", - отметил патриарх Кирилл.
Комарова поблагодарила предстоятеля РПЦ за внимание к региону.
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Более 500 человек приняли участие в форуме национального единства в Югре
25 апреля, 20:25
Свято-Троицкий, или Градо-Сургутский собор был возведён в 1594 году. В конце XVIII века он стал каменным. Восстановленный Свято-Троицкий собор поистине уникален. Впервые в России своды купола для собора изготовили из панелей на заводе. Центральный барабан диаметром 13 метров собирали из восьми таких панелей. Высота купола от пола до самой высокой точки составляет 40 метров. Собор сможет вместить более полутора тысяч прихожан.
Главная святыня собора - выполненная мастерами Троице-Сергиевой лавры точная копия знаменитой "Троицы" Андрея Рублева будет перенесена в Свято-Троицкий собор после Великого освящения. Собор возводился на пожертвования предприятий и горожан. Основным попечителем собора является ПАО "Сургутнефтегаз".
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сургут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала