https://ria.ru/20230530/sobor-1875011201.html

Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте

Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте - РИА Новости, 30.05.2023

Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор в Сургуте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Ханты-Мансийский автономный округ освятил Свято-Троицкий собор в Сургуте, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:02

2023-05-30T11:02

2023-05-30T11:02

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

патриарх кирилл (владимир гундяев)

сургут

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Ханты-Мансийский автономный округ освятил Свято-Троицкий собор в Сургуте, сообщает пресс-служба главы региона.Великое освящение стало завершением пребывания патриарха Кирилла в Югре. В ходе визита владыка встречался с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой и с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.Освящению собора предшествовала 27 мая утреня Всенощного Бдения в женском монастыре иконы Божьей Матери "Умиление", основанном в 2015 году по благословению патриарха.28 мая состоялось Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте и Божественная литургия. Предстоятель РПЦ объявил о присвоении собору статуса кафедрального и передал в дар храму образ апостола Павла."В связи с завершением строительства Свято-Троицкого собора города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры усвоить означенному собору статуса кафедрального, с правом совершения в нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по "Отче наш". Преображенскому собору города Сургута, ранее имевшему статус кафедрального, быть приходским с сохранением наименования "Преображенский собор города Сургута" и с правом совершения в нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по "Отче наш"", - приводятся слова патриарха Кирилла на сайте Московской патриархии.Предстоятель РПЦ поблагодарил тех, кто принимал участие в строительстве храма."Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал не только материальное участие, но помогал своими молитвами, своей поддержкой, своим содействием. И хотел бы поблагодарить губернатора Ханты-Мансийского округа Наталью Владимировну (Комарову – ред.) за неизменное доброе отношение к церковной жизни. Мы помним все то доброе, что Вы делали и делаете, и пусть Господь укрепляет Вас в Ваших дальнейших трудах", - отметил патриарх Кирилл.Комарова поблагодарила предстоятеля РПЦ за внимание к региону.Свято-Троицкий, или Градо-Сургутский собор был возведён в 1594 году. В конце XVIII века он стал каменным. Восстановленный Свято-Троицкий собор поистине уникален. Впервые в России своды купола для собора изготовили из панелей на заводе. Центральный барабан диаметром 13 метров собирали из восьми таких панелей. Высота купола от пола до самой высокой точки составляет 40 метров. Собор сможет вместить более полутора тысяч прихожан.Главная святыня собора - выполненная мастерами Троице-Сергиевой лавры точная копия знаменитой "Троицы" Андрея Рублева будет перенесена в Свято-Троицкий собор после Великого освящения. Собор возводился на пожертвования предприятий и горожан. Основным попечителем собора является ПАО "Сургутнефтегаз".

https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, патриарх кирилл (владимир гундяев), сургут