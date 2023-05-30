https://ria.ru/20230530/shveytsariya-1875069541.html
Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах
Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах - РИА Новости, 30.05.2023
Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах
Две трети жителей Швейцарии (62%) не поддерживают включение в официальные документы третьего пола, сообщает местный портал 20 Minuten со ссылкой на результаты... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:22
2023-05-30T14:22
2023-05-30T14:25
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швейцария
германия
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ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Две трети жителей Швейцарии (62%) не поддерживают включение в официальные документы третьего пола, сообщает местный портал 20 Minuten со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу. "Введение третьего пола, "другого", как это действует в Германии, не встретило бы поддержки в Швейцарии. 62% выступает против, за - только 35%", - говорится в сообщении. Согласно результатам опроса, почти половина респондентов (48%) положительно оценивают возможность смены имени и пола в ЗАГСе, столько же отвергают ее. Сообщается, что "женщины настроены более позитивно": 58% считают нововведение, появившееся в Швейцарии в начале 2022 года, хорошим, а среди мужчин таких только 39%. В опросе, проведенном 28-29 марта, приняли участие 30 754 респондента. Погрешность составляет 1 процентный пункт. С 2022 года в Швейцарии упростили процедуру по смене пола. Граждане могут официально поменять свой пол и свое имя, не прибегая к гормональной терапии, просто посетив ЗАГС. В конце 2022 года правительство страны заявило, что считает нецелесообразным отказ от бинарной гендерной системы и признание третьего пола, подчеркнув, что "бинарная гендерная модель глубоко укоренилась в швейцарском обществе".
https://ria.ru/20230522/minzdrav-1873397454.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, германия
В мире, Швейцария, Германия
Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах
В Швейцарии две трети населения выступили против закрепления третьего пола в документах
ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости.
Две трети жителей Швейцарии (62%) не поддерживают включение в официальные документы третьего пола, сообщает местный портал
20 Minuten со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу.
"Введение третьего пола, "другого", как это действует в Германии, не встретило бы поддержки в Швейцарии. 62% выступает против, за - только 35%", - говорится в сообщении.
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Согласно результатам опроса, почти половина респондентов (48%) положительно оценивают возможность смены имени и пола в ЗАГСе, столько же отвергают ее. Сообщается, что "женщины настроены более позитивно": 58% считают нововведение, появившееся в Швейцарии в начале 2022 года, хорошим, а среди мужчин таких только 39%.
В опросе, проведенном 28-29 марта, приняли участие 30 754 респондента. Погрешность составляет 1 процентный пункт.
С 2022 года в Швейцарии упростили процедуру по смене пола. Граждане могут официально поменять свой пол и свое имя, не прибегая к гормональной терапии, просто посетив ЗАГС.
В конце 2022 года правительство страны заявило, что считает нецелесообразным отказ от бинарной гендерной системы и признание третьего пола, подчеркнув, что "бинарная гендерная модель глубоко укоренилась в швейцарском обществе".
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