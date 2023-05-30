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Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах - РИА Новости, 30.05.2023
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14:22 30.05.2023 (обновлено: 14:25 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/shveytsariya-1875069541.html
Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах
Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах - РИА Новости, 30.05.2023
Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах
Две трети жителей Швейцарии (62%) не поддерживают включение в официальные документы третьего пола, сообщает местный портал 20 Minuten со ссылкой на результаты... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:22
2023-05-30T14:25
в мире
швейцария
германия
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ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Две трети жителей Швейцарии (62%) не поддерживают включение в официальные документы третьего пола, сообщает местный портал 20 Minuten со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу. "Введение третьего пола, "другого", как это действует в Германии, не встретило бы поддержки в Швейцарии. 62% выступает против, за - только 35%", - говорится в сообщении. Согласно результатам опроса, почти половина респондентов (48%) положительно оценивают возможность смены имени и пола в ЗАГСе, столько же отвергают ее. Сообщается, что "женщины настроены более позитивно": 58% считают нововведение, появившееся в Швейцарии в начале 2022 года, хорошим, а среди мужчин таких только 39%. В опросе, проведенном 28-29 марта, приняли участие 30 754 респондента. Погрешность составляет 1 процентный пункт. С 2022 года в Швейцарии упростили процедуру по смене пола. Граждане могут официально поменять свой пол и свое имя, не прибегая к гормональной терапии, просто посетив ЗАГС. В конце 2022 года правительство страны заявило, что считает нецелесообразным отказ от бинарной гендерной системы и признание третьего пола, подчеркнув, что "бинарная гендерная модель глубоко укоренилась в швейцарском обществе".
https://ria.ru/20230522/minzdrav-1873397454.html
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353
60
353
60
в мире, швейцария, германия
В мире, Швейцария, Германия
Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах

В Швейцарии две трети населения выступили против закрепления третьего пола в документах

© AP Photo / Michael ProbstКатер швейцарской полиции на Женевском озере
Катер швейцарской полиции на Женевском озере - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Michael Probst
Катер швейцарской полиции на Женевском озере. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Две трети жителей Швейцарии (62%) не поддерживают включение в официальные документы третьего пола, сообщает местный портал 20 Minuten со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу.
"Введение третьего пола, "другого", как это действует в Германии, не встретило бы поддержки в Швейцарии. 62% выступает против, за - только 35%", - говорится в сообщении.
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Согласно результатам опроса, почти половина респондентов (48%) положительно оценивают возможность смены имени и пола в ЗАГСе, столько же отвергают ее. Сообщается, что "женщины настроены более позитивно": 58% считают нововведение, появившееся в Швейцарии в начале 2022 года, хорошим, а среди мужчин таких только 39%.
В опросе, проведенном 28-29 марта, приняли участие 30 754 респондента. Погрешность составляет 1 процентный пункт.
С 2022 года в Швейцарии упростили процедуру по смене пола. Граждане могут официально поменять свой пол и свое имя, не прибегая к гормональной терапии, просто посетив ЗАГС.
В конце 2022 года правительство страны заявило, что считает нецелесообразным отказ от бинарной гендерной системы и признание третьего пола, подчеркнув, что "бинарная гендерная модель глубоко укоренилась в швейцарском обществе".
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