https://ria.ru/20230530/shveytsariya-1875069541.html

Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах

Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах - РИА Новости, 30.05.2023

Большинство швейцарцев выступили против введения третьего пола в документах

Две трети жителей Швейцарии (62%) не поддерживают включение в официальные документы третьего пола, сообщает местный портал 20 Minuten со ссылкой на результаты... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:22

2023-05-30T14:22

2023-05-30T14:25

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германия

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ЦЮРИХ, 30 мая - РИА Новости. Две трети жителей Швейцарии (62%) не поддерживают включение в официальные документы третьего пола, сообщает местный портал 20 Minuten со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу. "Введение третьего пола, "другого", как это действует в Германии, не встретило бы поддержки в Швейцарии. 62% выступает против, за - только 35%", - говорится в сообщении. Согласно результатам опроса, почти половина респондентов (48%) положительно оценивают возможность смены имени и пола в ЗАГСе, столько же отвергают ее. Сообщается, что "женщины настроены более позитивно": 58% считают нововведение, появившееся в Швейцарии в начале 2022 года, хорошим, а среди мужчин таких только 39%. В опросе, проведенном 28-29 марта, приняли участие 30 754 респондента. Погрешность составляет 1 процентный пункт. С 2022 года в Швейцарии упростили процедуру по смене пола. Граждане могут официально поменять свой пол и свое имя, не прибегая к гормональной терапии, просто посетив ЗАГС. В конце 2022 года правительство страны заявило, что считает нецелесообразным отказ от бинарной гендерной системы и признание третьего пола, подчеркнув, что "бинарная гендерная модель глубоко укоренилась в швейцарском обществе".

https://ria.ru/20230522/minzdrav-1873397454.html

https://ria.ru/20230530/operatsii-1874986555.html

швейцария

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швейцария, германия