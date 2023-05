https://ria.ru/20230530/shtraf-1875087458.html

Арбитражный суд подтвердил законность штрафа ФАС для Apple

2023-05-30T15:13

2023-05-30T15:13

2023-05-30T15:45

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей, что Apple Inc. незаконно навязывала разработчикам приложений свой платежный сервис в App Store, а также постановления о наложении на американскую компанию штрафа в размере 1,2 миллиарда рублей.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд отклонил заявление Apple Inc., просившей признать акты ФАС недействительными."В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Екатерина Аксенова.В июле ФАС признала, что американская компания нарушила антимонопольное законодательство, поскольку навязывала разработчикам приложений для iOS из России необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент самой Apple. Как поясняли в ФАС, правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты цифрового контента за пределами самого магазина. Нельзя было использовать и альтернативные способы оплаты – купоны, бонусы и т.п.Ранее ФАС сообщала, что у Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Apple требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы, а также изменяли набор функций приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала разработчикам загружать свои приложения в App Store.В январе ФАС сообщила, что оштрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением, назначив ей штраф в размере около 1,2 миллиарда рублей. Apple в сентябре обратилась в суд с заявлением об оспаривании июльских решения и предписания ФАС, а в январе оспорила и постановление о привлечении к административной ответственности. Суд в феврале решил объединить оба дела.В суде представитель Apple не согласился с доминирующим положением компании, а также заявил о неправомерности оборотного штрафа для Apple Inc., поскольку предоставляет услуги и получает выручку другая компания – Apple Distribution International Limited. Юрист ФАС отметил, что в судебной практике вопрос разделения функций внутри группы решен и такое деление не позволяет уходить от ответственности. Ответчик также заявил, что правила Apple, которые признаны злоупотреблением, причиняют вред не только разработчикам приложений, но и конечным потребителям платного контента.

