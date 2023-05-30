https://ria.ru/20230530/shtraf-1875087458.html
Арбитражный суд подтвердил законность штрафа ФАС для Apple
Арбитражный суд подтвердил законность штрафа ФАС для Apple - РИА Новости, 30.05.2023
Арбитражный суд подтвердил законность штрафа ФАС для Apple
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей, что Apple Inc. незаконно... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:13
2023-05-30T15:13
2023-05-30T15:45
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
apple
москва
экономика
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей, что Apple Inc. незаконно навязывала разработчикам приложений свой платежный сервис в App Store, а также постановления о наложении на американскую компанию штрафа в размере 1,2 миллиарда рублей.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд отклонил заявление Apple Inc., просившей признать акты ФАС недействительными."В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Екатерина Аксенова.В июле ФАС признала, что американская компания нарушила антимонопольное законодательство, поскольку навязывала разработчикам приложений для iOS из России необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент самой Apple. Как поясняли в ФАС, правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты цифрового контента за пределами самого магазина. Нельзя было использовать и альтернативные способы оплаты – купоны, бонусы и т.п.Ранее ФАС сообщала, что у Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Apple требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы, а также изменяли набор функций приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала разработчикам загружать свои приложения в App Store.В январе ФАС сообщила, что оштрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением, назначив ей штраф в размере около 1,2 миллиарда рублей. Apple в сентябре обратилась в суд с заявлением об оспаривании июльских решения и предписания ФАС, а в январе оспорила и постановление о привлечении к административной ответственности. Суд в феврале решил объединить оба дела.В суде представитель Apple не согласился с доминирующим положением компании, а также заявил о неправомерности оборотного штрафа для Apple Inc., поскольку предоставляет услуги и получает выручку другая компания – Apple Distribution International Limited. Юрист ФАС отметил, что в судебной практике вопрос разделения функций внутри группы решен и такое деление не позволяет уходить от ответственности. Ответчик также заявил, что правила Apple, которые признаны злоупотреблением, причиняют вред не только разработчикам приложений, но и конечным потребителям платного контента.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, москва, экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Apple, Москва, Экономика
Арбитражный суд подтвердил законность штрафа ФАС для Apple
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа ФАС в 1,2 миллиарда рублей для Apple
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей, что Apple Inc. незаконно навязывала разработчикам приложений свой платежный сервис в App Store, а также постановления о наложении на американскую компанию штрафа в размере 1,2 миллиарда рублей.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд отклонил заявление Apple Inc., просившей признать акты ФАС недействительными.
"В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Екатерина Аксенова.
В июле ФАС признала, что американская компания нарушила антимонопольное законодательство, поскольку навязывала разработчикам приложений для iOS из России необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент самой Apple
. Как поясняли в ФАС, правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты цифрового контента за пределами самого магазина. Нельзя было использовать и альтернативные способы оплаты – купоны, бонусы и т.п.
Ранее ФАС сообщала, что у Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Apple требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы, а также изменяли набор функций приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала разработчикам загружать свои приложения в App Store.
В январе ФАС сообщила, что оштрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением, назначив ей штраф в размере около 1,2 миллиарда рублей. Apple в сентябре обратилась в суд с заявлением об оспаривании июльских решения и предписания ФАС, а в январе оспорила и постановление о привлечении к административной ответственности. Суд в феврале решил объединить оба дела.
В суде представитель Apple не согласился с доминирующим положением компании, а также заявил о неправомерности оборотного штрафа для Apple Inc., поскольку предоставляет услуги и получает выручку другая компания – Apple Distribution International Limited. Юрист ФАС отметил, что в судебной практике вопрос разделения функций внутри группы решен и такое деление не позволяет уходить от ответственности. Ответчик также заявил, что правила Apple, которые признаны злоупотреблением, причиняют вред не только разработчикам приложений, но и конечным потребителям платного контента.
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