https://ria.ru/20230530/shpionazh-1875057455.html

Источник: инженера из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в шпионаже

Источник: инженера из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 30.05.2023

Источник: инженера из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в шпионаже

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, которого задержали за государственную измену в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:32

2023-05-30T13:32

2023-05-30T14:14

ростов-на-дону

украина

происшествия

россия

фсб

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, которого задержали за государственную измену в форме шпионажа на Украину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 24 дня", - сказал он.Ранее ФСБ России сообщило о задержании инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в городе Ростов-на-Дону. По информации ведомства, с февраля по апрель текущего года мужчина в ходе переписки в мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины выполнял его задания и передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону.Уголовное дело возбуждено по статье о "государственной измене в форме шпионажа".

https://ria.ru/20230530/shpionazh-1875054120.html

ростов-на-дону

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ростов-на-дону, украина, происшествия, россия, фсб