https://ria.ru/20230530/shpionazh-1875057455.html
Источник: инженера из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в шпионаже
Источник: инженера из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 30.05.2023
Источник: инженера из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в шпионаже
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, которого задержали за государственную измену в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:32
2023-05-30T13:32
2023-05-30T14:14
ростов-на-дону
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, которого задержали за государственную измену в форме шпионажа на Украину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 24 дня", - сказал он.Ранее ФСБ России сообщило о задержании инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в городе Ростов-на-Дону. По информации ведомства, с февраля по апрель текущего года мужчина в ходе переписки в мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины выполнял его задания и передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону.Уголовное дело возбуждено по статье о "государственной измене в форме шпионажа".
https://ria.ru/20230530/shpionazh-1875054120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, украина, происшествия, россия, фсб
Ростов-на-Дону, Украина, Происшествия, Россия, ФСБ
Источник: инженера из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в шпионаже
Суд арестовал инженера из Ростова-на-Дону, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, которого задержали за государственную измену в форме шпионажа на Украину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 24 дня", - сказал он.
Ранее ФСБ
России сообщило о задержании инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в городе Ростов-на-Дону. По информации ведомства, с февраля по апрель текущего года мужчина в ходе переписки в мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины выполнял его задания и передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону.
Уголовное дело возбуждено по статье о "государственной измене в форме шпионажа".
На Украине заочно обвинили в шпионаже сотрудников двух российских ведомств