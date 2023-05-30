https://ria.ru/20230530/shpionazh-1875054120.html

На Украине заочно обвинили в шпионаже сотрудников двух российских ведомств

На Украине заочно обвинили в шпионаже сотрудников двух российских ведомств - РИА Новости, 30.05.2023

На Украине заочно обвинили в шпионаже сотрудников двух российских ведомств

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник заочно предъявила обвинение в шпионаже сотруднику Минобороны РФ и сотруднику министерства экономического развития... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:20

2023-05-30T13:20

2023-05-30T13:20

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служба безопасности украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник заочно предъявила обвинение в шпионаже сотруднику Минобороны РФ и сотруднику министерства экономического развития России. "СБУ разоблачила двух российских шпионов… Одним из них является сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий. Еще одним оказался заместитель директора правового департамента министерства экономического развития Виталий Техтелев", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как утверждает ведомство, подозреваемые поддерживали связь с жителем Киева, который якобы "передавал разведданные". Сотрудникам российских ведомств инкриминируют "шпионаж", "совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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россия, украина, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире