https://ria.ru/20230530/shor-1875183833.html

Шор заявил, что Санду создает "политическую дубинку" против инакомыслящих

Шор заявил, что Санду создает "политическую дубинку" против инакомыслящих - РИА Новости, 30.05.2023

Шор заявил, что Санду создает "политическую дубинку" против инакомыслящих

Президент Молдавии Майя Санду создает "политическую дубинку" для борьбы с инакомыслящими, такое мнение высказал РИА Новости молдавский оппозиционер Илан Шор. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:20

2023-05-30T20:20

2023-05-30T20:20

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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду создает "политическую дубинку" для борьбы с инакомыслящими, такое мнение высказал РИА Новости молдавский оппозиционер Илан Шор. Ранее Санду выступила с инициативой создания национального центра по борьбе с "пропагандой" Patriot, на который будет возложена задача координации деятельности государства в сфере национальной безопасности. В распространении "пропаганды" Санду обвинила Россию, которая, по ее мнению, оказывает информационное давление на граждан республики. При этом Санду не привела никаких доказательств. "Санду создает не центр по борьбе с пропагандой, а политическую дубинку для борьбы с простыми гражданами, а также с политиками, которые не разделяют ее точку зрения. Санду сама работает на известных пропагандистов, которые включают свои пропагандистские машины и пытаются заставить людей думать так, как хотят власти. Но Санду не поможет и этот инструмент. Люди в стране ей больше не верят", - сказал Шор. Во вторник на официальном сайте администрации президента Молдавии опубликован законопроект о создании новой структуры. В нем отмечается, что в руководстве ведомства будет представитель аппарата главы республики, по одному человеку от парламента и правительства, а также три представителя от гражданского общества. Структура будет напрямую подчинена президенту, который инициирует конкурс по отбору директора, также глава республики будет назначать вице-директора центра. Планируется, что ведомство подпишет договоры и соглашения с социальными сетями и сетями распространения информации (включая TikTok, Telegram и Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), через которые будет взята под контроль их деятельность в республике. Центр сможет просить прокуратуру, МВД, Национальный антикоррупционный центр и Службу информации и безопасности о возбуждении уголовных дел. Ранее ряд российских СМИ в Молдавии оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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молдавия, россия, кишинев, майя санду, илан шор, в мире