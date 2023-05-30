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Минпросвещения и РПЦ создадут совет по поддержке православных школ
Минпросвещения и РПЦ создадут совет по поддержке православных школ - РИА Новости, 30.05.2023
Минпросвещения и РПЦ создадут совет по поддержке православных школ
Минпросвещения и РПЦ создадут координационный совет по поддержке православных школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии форума... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:35
2023-05-30T10:35
2023-05-30T10:35
год педагога и наставника
сергей кравцов
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Минпросвещения и РПЦ создадут координационный совет по поддержке православных школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии форума руководителей частных православных школ и гимназий в Нижнем Новгороде. "Мы с владыкой Евгением (председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений - ред.) договорились, что создадим соответствующий координационный совет отдела образования (Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ - ред.) и министерства (просвещения) именно по поддержке и развитию православных школ и гимназий", - сказал Кравцов. Он выразил уверенность, что представители других религий тоже присоединятся к этой работе, "потому что у нас общие единые задачи". "Я думаю, что мы через какое-то время с представителями других наших традиционных конфессий обсудим, посмотрим опыт работы (православных - ред.) школ, чтобы действительно сообща защищать и воспитывать нашу молодежь на основе наших духовных традиционных духовных ценностей", – заявил Кравцов. Форум, на котором рассматриваются актуальные вопросы деятельности православных школ, проводится в Нижнем Новгороде по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его участниками стали директора и духовники православных школ со всей России.
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сергей кравцов, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Минпросвещения и РПЦ создадут координационный совет по поддержке православных школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии форума руководителей частных православных школ и гимназий в Нижнем Новгороде.
"Мы с владыкой Евгением (председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений - ред.) договорились, что создадим соответствующий координационный совет отдела образования (Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ - ред.) и министерства (просвещения) именно по поддержке и развитию православных школ и гимназий", - сказал Кравцов.
Он выразил уверенность, что представители других религий тоже присоединятся к этой работе, "потому что у нас общие единые задачи". "Я думаю, что мы через какое-то время с представителями других наших традиционных конфессий обсудим, посмотрим опыт работы (православных - ред.) школ, чтобы действительно сообща защищать и воспитывать нашу молодежь на основе наших духовных традиционных духовных ценностей", – заявил Кравцов.
Форум, на котором рассматриваются актуальные вопросы деятельности православных школ, проводится в Нижнем Новгороде по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его участниками стали директора и духовники православных школ со всей России.