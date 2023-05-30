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Минпросвещения и РПЦ создадут совет по поддержке православных школ

Минпросвещения и РПЦ создадут совет по поддержке православных школ - РИА Новости, 30.05.2023

Минпросвещения и РПЦ создадут совет по поддержке православных школ

Минпросвещения и РПЦ создадут координационный совет по поддержке православных школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии форума... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:35

2023-05-30T10:35

2023-05-30T10:35

год педагога и наставника

сергей кравцов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Минпросвещения и РПЦ создадут координационный совет по поддержке православных школ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии форума руководителей частных православных школ и гимназий в Нижнем Новгороде. "Мы с владыкой Евгением (председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений - ред.) договорились, что создадим соответствующий координационный совет отдела образования (Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ - ред.) и министерства (просвещения) именно по поддержке и развитию православных школ и гимназий", - сказал Кравцов. Он выразил уверенность, что представители других религий тоже присоединятся к этой работе, "потому что у нас общие единые задачи". "Я думаю, что мы через какое-то время с представителями других наших традиционных конфессий обсудим, посмотрим опыт работы (православных - ред.) школ, чтобы действительно сообща защищать и воспитывать нашу молодежь на основе наших духовных традиционных духовных ценностей", – заявил Кравцов. Форум, на котором рассматриваются актуальные вопросы деятельности православных школ, проводится в Нижнем Новгороде по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его участниками стали директора и духовники православных школ со всей России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кравцов, общество, социальный навигатор