https://ria.ru/20230530/selkhoztekhnika-1875092721.html

В Липецкой области наладили выпуск отечественной сельхозтехники

В Липецкой области наладили выпуск отечественной сельхозтехники - РИА Новости, 30.05.2023

В Липецкой области наладили выпуск отечественной сельхозтехники

На Грязинском культиваторном заводе в Липецкой области в рамках импортозамещения освоили выпуск почвоуплотнителей для сельского хозяйства. Детали для... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:36

2023-05-30T15:36

2023-05-30T15:36

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. На Грязинском культиваторном заводе в Липецкой области в рамках импортозамещения освоили выпуск почвоуплотнителей для сельского хозяйства. Детали для оборудования также отечественные – отлиты из чугуна на Липецком заводе "Свободный Сокол", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что ранее аналогичную технику на российский сельскохозяйственный рынок поставляли только немецкие компании.По словам Артамонова, на новую машину уже имеются заказы из разных регионов страны. Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области - в числе первых покупателей. Новый почвоуплотнитель совместим с плугом "Добрыня", который также произведен на Грязинском культиваторном заводе и пользуется спросом у земледельцев.Первая машина уже отправилась на полевые испытания в Ростовскую область. В планах завода выпустить не менее 50 агрегатов до конца года."Липецкие предприятия выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230530/klastery-1875018813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов