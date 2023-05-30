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ФАС оштрафовала Сбербанк - РИА Новости, 30.05.2023
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13:41 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/sberbank-1875059300.html
ФАС оштрафовала Сбербанк
ФАС оштрафовала Сбербанк - РИА Новости, 30.05.2023
ФАС оштрафовала Сбербанк
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:41
2023-05-30T13:41
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. "Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении. В рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость, поясняет ведомство.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), сбербанк россии
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Сбербанк России
ФАС оштрафовала Сбербанк

ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч рублей за рекламу про кредит со ставкой 4,9 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба.
"Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.
В рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.
Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость, поясняет ведомство.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Сбербанк России
 
 
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