https://ria.ru/20230530/sberbank-1875059300.html

ФАС оштрафовала Сбербанк

ФАС оштрафовала Сбербанк - РИА Новости, 30.05.2023

ФАС оштрафовала Сбербанк

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:41

2023-05-30T13:41

2023-05-30T13:41

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

сбербанк россии

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. "Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении. В рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость, поясняет ведомство.

https://ria.ru/20230518/evalar-1872622211.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), сбербанк россии