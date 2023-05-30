https://ria.ru/20230530/sberbank-1875059300.html
ФАС оштрафовала Сбербанк
ФАС оштрафовала Сбербанк - РИА Новости, 30.05.2023
ФАС оштрафовала Сбербанк
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:41
2023-05-30T13:41
2023-05-30T13:41
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. "Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении. В рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость, поясняет ведомство.
https://ria.ru/20230518/evalar-1872622211.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), сбербанк россии
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Сбербанк России
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба
.
"Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.
В рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.
Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость, поясняет ведомство.
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