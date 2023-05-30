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Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию - РИА Новости, 30.05.2023
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15:01 30.05.2023 (обновлено: 15:02 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875084471.html
Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию
Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию - РИА Новости, 30.05.2023
Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию
Польша призывает Европейский союз последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию, заявил журналистам посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:01
2023-05-30T15:02
в мире
польша
белоруссия
россия
евросоюз
санкции
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ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Польша призывает Европейский союз последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию, заявил журналистам посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось журналистам в Брюсселе. Выступление Садося транслирует Польское телевидение. "На сегодняшнем заседании совета по общим вопросам Польша подняла вопрос Белоруссии, необходимости немедленного наложения санкций на Белоруссию", - рассказал Садось. "Мы проинформировали о правительственных решениях, которые были приняты вчера, касающихся наложения санкций на 365 представителей белорусского режима, белорусских и российских фирм, а также планируемом 1 июня запрете пересечения границы белорусскими и российскими грузовиками", - пояснил он. По словам польского представителя, санкции ЕС в отношении России не имеют смысла, если одновременно не накладывать санкции на Белоруссию. "Без белорусских санкций санкции против России не имеют рационального смысла", - сказал он. Ранее сообщалось, что глава МВД Польши наложил санкции на 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, в ответ на приговор журналисту Анджею Почобуту. Также распоряжением главы МВД с 1 июня закрывается движение через границу Польши грузовиков с российскими и белорусскими номерами.
https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html
https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839567936.html
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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в мире, польша, белоруссия, россия, евросоюз, санкции
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Евросоюз, Санкции
Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию

Посол Польши Садось призвал ЕС последовать примеру Варшавы и наложить санкции на Минск

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Польша призывает Европейский союз последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию, заявил журналистам посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось журналистам в Брюсселе.
Выступление Садося транслирует Польское телевидение.
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"На сегодняшнем заседании совета по общим вопросам Польша подняла вопрос Белоруссии, необходимости немедленного наложения санкций на Белоруссию", - рассказал Садось.
"Мы проинформировали о правительственных решениях, которые были приняты вчера, касающихся наложения санкций на 365 представителей белорусского режима, белорусских и российских фирм, а также планируемом 1 июня запрете пересечения границы белорусскими и российскими грузовиками", - пояснил он.
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По словам польского представителя, санкции ЕС в отношении России не имеют смысла, если одновременно не накладывать санкции на Белоруссию. "Без белорусских санкций санкции против России не имеют рационального смысла", - сказал он.
Ранее сообщалось, что глава МВД Польши наложил санкции на 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, в ответ на приговор журналисту Анджею Почобуту.
Также распоряжением главы МВД с 1 июня закрывается движение через границу Польши грузовиков с российскими и белорусскими номерами.
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