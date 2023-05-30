https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875084471.html

Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию

Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию - РИА Новости, 30.05.2023

Польша призвала ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию

Польша призывает Европейский союз последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию, заявил журналистам посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:01

2023-05-30T15:01

2023-05-30T15:02

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ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Польша призывает Европейский союз последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию, заявил журналистам посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось журналистам в Брюсселе. Выступление Садося транслирует Польское телевидение. "На сегодняшнем заседании совета по общим вопросам Польша подняла вопрос Белоруссии, необходимости немедленного наложения санкций на Белоруссию", - рассказал Садось. "Мы проинформировали о правительственных решениях, которые были приняты вчера, касающихся наложения санкций на 365 представителей белорусского режима, белорусских и российских фирм, а также планируемом 1 июня запрете пересечения границы белорусскими и российскими грузовиками", - пояснил он. По словам польского представителя, санкции ЕС в отношении России не имеют смысла, если одновременно не накладывать санкции на Белоруссию. "Без белорусских санкций санкции против России не имеют рационального смысла", - сказал он. Ранее сообщалось, что глава МВД Польши наложил санкции на 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, в ответ на приговор журналисту Анджею Почобуту. Также распоряжением главы МВД с 1 июня закрывается движение через границу Польши грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839567936.html

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

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в мире, польша, белоруссия, россия, евросоюз, санкции