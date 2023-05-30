https://ria.ru/20230530/samolet-1875114210.html

В Костроме рассказали о летательном аппарате, который приняли за дрон

В Костроме рассказали о летательном аппарате, который приняли за дрон - РИА Новости, 30.05.2023

В Костроме рассказали о летательном аппарате, который приняли за дрон

Летательный аппарат, который житель Костромы увидел в небе и, приняв за беспилотник, сообщил в полицию, оказался легким двухместным самолетом, сообщила... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:14

2023-05-30T16:14

2023-05-30T16:14

кострома

костромская область

происшествия

костромское авиапредприятие

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Летательный аппарат, который житель Костромы увидел в небе и, приняв за беспилотник, сообщил в полицию, оказался легким двухместным самолетом, сообщила администрация Костромской области. По данным властей, во вторник в ряде социальных сетей и телеграм-каналов появилось видео и информация о том, что в небе над микрорайоном Давыдовский в Костроме был замечен неизвестный летательный аппарат. "Кадрами поделился один из местных жителей, а также сообщил об этом в службу 112. Как сообщили в профильных службах, данный летательный аппарат является частным двухместным самолетом, который по плану полетов прибыл в Кострому по заказу частного лица и приземлился в аэропорту Сокеркино. Данную информацию подтвердили в Костромском авиапредприятии", - информирует областная администрация. Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб в Костромской области благодарят жителей региона за бдительность, отмечается в сообщении. Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля текущего года для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих предприятий.

https://ria.ru/20230530/ataka-1875109557.html

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костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кострома, костромская область, происшествия, костромское авиапредприятие