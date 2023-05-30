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В Костроме рассказали о летательном аппарате, который приняли за дрон - РИА Новости, 30.05.2023
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16:14 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/samolet-1875114210.html
В Костроме рассказали о летательном аппарате, который приняли за дрон
В Костроме рассказали о летательном аппарате, который приняли за дрон - РИА Новости, 30.05.2023
В Костроме рассказали о летательном аппарате, который приняли за дрон
Летательный аппарат, который житель Костромы увидел в небе и, приняв за беспилотник, сообщил в полицию, оказался легким двухместным самолетом, сообщила... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:14
2023-05-30T16:14
кострома
костромская область
происшествия
костромское авиапредприятие
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Летательный аппарат, который житель Костромы увидел в небе и, приняв за беспилотник, сообщил в полицию, оказался легким двухместным самолетом, сообщила администрация Костромской области. По данным властей, во вторник в ряде социальных сетей и телеграм-каналов появилось видео и информация о том, что в небе над микрорайоном Давыдовский в Костроме был замечен неизвестный летательный аппарат. "Кадрами поделился один из местных жителей, а также сообщил об этом в службу 112. Как сообщили в профильных службах, данный летательный аппарат является частным двухместным самолетом, который по плану полетов прибыл в Кострому по заказу частного лица и приземлился в аэропорту Сокеркино. Данную информацию подтвердили в Костромском авиапредприятии", - информирует областная администрация. Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб в Костромской области благодарят жителей региона за бдительность, отмечается в сообщении. Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля текущего года для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих предприятий.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875109557.html
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кострома, костромская область, происшествия, костромское авиапредприятие
Кострома, Костромская область, Происшествия, Костромское авиапредприятие
В Костроме рассказали о летательном аппарате, который приняли за дрон

Аппарат в небе над Костромой, принятый сперва за дрон, оказался двухместным самолетом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Летательный аппарат, который житель Костромы увидел в небе и, приняв за беспилотник, сообщил в полицию, оказался легким двухместным самолетом, сообщила администрация Костромской области.
По данным властей, во вторник в ряде социальных сетей и телеграм-каналов появилось видео и информация о том, что в небе над микрорайоном Давыдовский в Костроме был замечен неизвестный летательный аппарат.
"Кадрами поделился один из местных жителей, а также сообщил об этом в службу 112. Как сообщили в профильных службах, данный летательный аппарат является частным двухместным самолетом, который по плану полетов прибыл в Кострому по заказу частного лица и приземлился в аэропорту Сокеркино. Данную информацию подтвердили в Костромском авиапредприятии", - информирует областная администрация.
Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб в Костромской области благодарят жителей региона за бдительность, отмечается в сообщении.
Администрация Костромской области ввела ограничение на использование беспилотников с 24 апреля текущего года для всех, кроме органов власти и некоторых коммерческих предприятий.
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КостромаКостромская областьПроисшествияКостромское авиапредприятие
 
 
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