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Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска во вторник утром выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:20
2023-05-30T12:20
2023-05-30T12:30
специальная военная операция на украине
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донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.15 – населенный пункт Селидово – город Донецк (Пролетарский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется. Последствия также пока неясны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина
Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка