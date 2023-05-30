https://ria.ru/20230530/rszo-1875032623.html

Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023

Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска во вторник утром выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:20

2023-05-30T12:20

2023-05-30T12:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.15 – населенный пункт Селидово – город Донецк (Пролетарский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется. Последствия также пока неясны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина