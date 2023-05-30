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Расчеты "Град" наносят удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты "Град" наносят удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.05.2023
Расчеты "Град" наносят удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты РСЗО "Град" группировки "Центр" активно работают на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T05:05
2023-05-30T05:05
2023-05-30T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
макеевка
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки "Центр" активно работают на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Ранее в понедельник в МО РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. "Расчеты РСЗО "Град" группировки "Центр" наносят реактивными снарядами точные площадные удары по скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских войск на Краснолиманском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, слаженная работа артиллеристов Центрального военного округа позволяет наносить оперативное огневое поражение, а манёвренность спасает личный состав и технику от возможных ответных ударов противника.
https://ria.ru/20230530/solntsepek-1874955455.html
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безопасность, россия, макеевка, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Макеевка, Луганская Народная Республика
Расчеты "Град" наносят удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: Расчеты "Град" ЦВО активно работают на Краснолиманском направлении