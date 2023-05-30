https://ria.ru/20230530/roskomnadzor-1874948763.html

У Роскомнадзора запросили список слов, которые нельзя использовать в СМИ

У Роскомнадзора запросили список слов, которые нельзя использовать в СМИ - РИА Новости, 30.05.2023

У Роскомнадзора запросили список слов, которые нельзя использовать в СМИ

Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо в Роскомнадзор с просьбой составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ, сообщает... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T01:16

2023-05-30T01:16

2023-05-30T01:16

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо в Роскомнадзор с просьбой составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ, сообщает газета "Известия". "В Роскомнадзор обратились с просьбой составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ. Соответствующее письмо в ведомство направила Торгово-промышленная палата (ТПП), ссылаясь на жалобы от телеканалов и радиостанций", - говорится в материале. Авторы письма пишут, что Роскомнадзор усилил контроль за использованием бранной лексики, десятки редакций получают штрафы, но при этом нет четких правил, какие слова употреблять можно, а какие нельзя. Издание считает, что составить четкий и исчерпывающий перечень бранных слов невозможно. Вещатели ТПП считают, что из-за этого сохранение авторской стилистики произведения может спровоцировать наложение штрафа от регулятора, а если очищать материалы, идущие в эфир, от спорных выражений, например, художественные фильмы, то есть вероятность получить иски о нарушении авторских прав. Кроме того, за последние полтора месяца в ТПП поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса, преимущественно региональных телерадиокомпаний. За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики. Штрафы назначаются по решению суда, их суммы варьируются от пяти до 20 тысяч рублей. По словам источника издания на медиарынке, штрафы назначались, в частности, за использование в эфире слов литературного русского языка, таких как "тварь" и "дурак". Добавляется, что торгово-промышленная палата предложила Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве с помощью лингвистов - провести экспертизу, которая бы определила "безусловно бранную лексику" и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте. "В 2013 году Роскомнадзор обнародовал специальные рекомендации, согласно которым "к нецензурным относятся четыре общеизвестных слова, которые начинаются на "х", "п", "е", "б", а также производные от них слова и выражения", - пишет газета.

https://ria.ru/20230419/roskomnadzor-1866268537.html

https://ria.ru/20230518/smi-1872533715.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), торгово-промышленная палата рф