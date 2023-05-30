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В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов - РИА Новости, 30.05.2023
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08:17 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/reysy-1874964773.html
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов - РИА Новости, 30.05.2023
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов
Больших отмен или задержек рейсов нет в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках, следует из информации на странице табло аэропортов... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:17
2023-05-30T08:17
москва
московская область (подмосковье)
жуковский
андрей воробьев
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больших отмен или задержек рейсов нет в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках, следует из информации на странице табло аэропортов "Яндекса". Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По данным расписания на "Яндексе", во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.
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москва, московская область (подмосковье), жуковский, андрей воробьев, сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность
Москва, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Безопасность
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов

В московских аэропортах нет серьезных отмен или задержек рейсов из-за беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больших отмен или задержек рейсов нет в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках, следует из информации на странице табло аэропортов "Яндекса".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
По данным расписания на "Яндексе", во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В Домодедово заявили, что аэропорт работает в штатном режиме
08:13
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийАндрей ВоробьевСергей СобянинДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Безопасность
 
 
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