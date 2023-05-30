https://ria.ru/20230530/reysy-1874964773.html

В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов

В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов - РИА Новости, 30.05.2023

В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов

Больших отмен или задержек рейсов нет в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках, следует из информации на странице табло аэропортов... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:17

2023-05-30T08:17

2023-05-30T08:17

москва

московская область (подмосковье)

жуковский

андрей воробьев

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больших отмен или задержек рейсов нет в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках, следует из информации на странице табло аэропортов "Яндекса". Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По данным расписания на "Яндексе", во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.

https://ria.ru/20230530/domodedovo-1874964203.html

москва

московская область (подмосковье)

жуковский

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), жуковский, андрей воробьев, сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность