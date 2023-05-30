https://ria.ru/20230530/reysy-1874964773.html
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов - РИА Новости, 30.05.2023
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов
Больших отмен или задержек рейсов нет в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках, следует из информации на странице табло аэропортов... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:17
2023-05-30T08:17
2023-05-30T08:17
москва
московская область (подмосковье)
жуковский
андрей воробьев
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больших отмен или задержек рейсов нет в аэропортах Москвы на фоне информации о сбитых беспилотниках, следует из информации на странице табло аэропортов "Яндекса". Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром во вторник заявил, что сегодня жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО - на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. По данным расписания на "Яндексе", во Внуково отменено три рейса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не указано.
https://ria.ru/20230530/domodedovo-1874964203.html
москва
московская область (подмосковье)
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), жуковский, андрей воробьев, сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность
Москва, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Безопасность
В московских аэропортах отсутствуют серьезные отмены или задержки рейсов
В московских аэропортах нет серьезных отмен или задержек рейсов из-за беспилотников