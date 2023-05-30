Рейтинг@Mail.ru
США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию, заявил эксперт - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1875037172.html
США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию, заявил эксперт
США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию, заявил эксперт - РИА Новости, 30.05.2023
США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию, заявил эксперт
Соединенные Штаты с помощью контингента международных сил под руководством НАТО в Косово KFOR осуществляют подготовку косовских албанцев в качестве силы для... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:35
2023-05-30T12:35
в мире
косово
сербия
сша
милош вучевич
александр вучич
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875025123_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a3fdd63f359c35a90953085db5f244a.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты с помощью контингента международных сил под руководством НАТО в Косово KFOR осуществляют подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны "чужими руками" против Сербии и разжигания цветной революции в стране, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. "Надо сказать, что США и НАТО в настоящее время проводят политику, направленную на подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны чужими руками против Сербии и организации в Сербии цветной революции… В конце концов это вызвало совершенно справедливый протест сербского населения Косово и поставило ситуацию там на грань военного конфликта", - сказал эксперт. Он добавил, что давление со стороны США не осталось без ответа со стороны президента Сербии Александра Вучича. "Неслучайно президент Вучич принял решение привести вооруженные силы в постоянную боеготовность и развернуть части на границе с Косово. Это результат той политики, которую Запад, начиная с конца 90-х годов, поводит против Сербии, это бомбардировки Югославии, это ввод войск НАТО на территорию Косово, формирование там контингента KFOR", - сказал эксперт. По словам Вучича, ранее в ходе разгона контингентом НАТО KFOR демонстраций косовских сербов перед зданиями органов местной власти на севере края пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR. Совет национальной безопасности Сербии сообщил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Президент Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. KFOR (Kosovo Force) - международные силы под руководством НАТО, созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Контингент призван обеспечить стабильность и безопасность в Косово.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html
косово
сербия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875025123_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_38e5e6e6f3be1ac097e3a0e212d8d4c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, сша, милош вучевич, александр вучич, нато
В мире, Косово, Сербия, США, Милош Вучевич, Александр Вучич, НАТО
США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию, заявил эксперт

Эксперт Бартош: США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию

© AP Photo / Dejan SimicevicПолиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты с помощью контингента международных сил под руководством НАТО в Косово KFOR осуществляют подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны "чужими руками" против Сербии и разжигания цветной революции в стране, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
"Надо сказать, что США и НАТО в настоящее время проводят политику, направленную на подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны чужими руками против Сербии и организации в Сербии цветной революции… В конце концов это вызвало совершенно справедливый протест сербского населения Косово и поставило ситуацию там на грань военного конфликта", - сказал эксперт.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
Он добавил, что давление со стороны США не осталось без ответа со стороны президента Сербии Александра Вучича. "Неслучайно президент Вучич принял решение привести вооруженные силы в постоянную боеготовность и развернуть части на границе с Косово. Это результат той политики, которую Запад, начиная с конца 90-х годов, поводит против Сербии, это бомбардировки Югославии, это ввод войск НАТО на территорию Косово, формирование там контингента KFOR", - сказал эксперт.
По словам Вучича, ранее в ходе разгона контингентом НАТО KFOR демонстраций косовских сербов перед зданиями органов местной власти на севере края пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR.
Совет национальной безопасности Сербии сообщил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Лавров сравнил ситуацию вокруг Косово с большим взрывом
29 мая, 13:22
Президент Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.
KFOR (Kosovo Force) - международные силы под руководством НАТО, созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Контингент призван обеспечить стабильность и безопасность в Косово.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
В миреКосовоСербияСШАМилош ВучевичАлександр ВучичНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала