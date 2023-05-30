https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1875037172.html

США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию, заявил эксперт

США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию, заявил эксперт - РИА Новости, 30.05.2023

США и НАТО чужими руками готовят в Сербии цветную революцию, заявил эксперт

Соединенные Штаты с помощью контингента международных сил под руководством НАТО в Косово KFOR осуществляют подготовку косовских албанцев в качестве силы для... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:35

2023-05-30T12:35

2023-05-30T12:35

в мире

косово

сербия

сша

милош вучевич

александр вучич

нато

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты с помощью контингента международных сил под руководством НАТО в Косово KFOR осуществляют подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны "чужими руками" против Сербии и разжигания цветной революции в стране, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. "Надо сказать, что США и НАТО в настоящее время проводят политику, направленную на подготовку косовских албанцев в качестве силы для войны чужими руками против Сербии и организации в Сербии цветной революции… В конце концов это вызвало совершенно справедливый протест сербского населения Косово и поставило ситуацию там на грань военного конфликта", - сказал эксперт. Он добавил, что давление со стороны США не осталось без ответа со стороны президента Сербии Александра Вучича. "Неслучайно президент Вучич принял решение привести вооруженные силы в постоянную боеготовность и развернуть части на границе с Косово. Это результат той политики, которую Запад, начиная с конца 90-х годов, поводит против Сербии, это бомбардировки Югославии, это ввод войск НАТО на территорию Косово, формирование там контингента KFOR", - сказал эксперт. По словам Вучича, ранее в ходе разгона контингентом НАТО KFOR демонстраций косовских сербов перед зданиями органов местной власти на севере края пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR. Совет национальной безопасности Сербии сообщил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Президент Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. KFOR (Kosovo Force) - международные силы под руководством НАТО, созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Контингент призван обеспечить стабильность и безопасность в Косово.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

косово

сербия

сша

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в мире, косово, сербия, сша, милош вучевич, александр вучич, нато