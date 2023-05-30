https://ria.ru/20230530/putin-1875117389.html
Заявление Путина после ударов БПЛА по Москве. Трансляция
Заявление Путина после ударов БПЛА по Москве. Трансляция - РИА Новости, 30.05.2023
Заявление Путина после ударов БПЛА по Москве. Трансляция
Президент Владимир Путин выступил с заявлением по поводу ударов БПЛА по Москве. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:21
2023-05-30T16:21
2023-05-30T16:21
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Президент Владимир Путин выступил с заявлением по поводу ударов БПЛА по Москве.
РИА Новости
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LIVE: Путин об ударах беспилотников по Москве
LIVE: Путин об ударах беспилотников по Москве
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РИА Новости
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5
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Заявление Путина после ударов БПЛА по Москве. Трансляция
Президент Владимир Путин выступил с заявлением по поводу ударов БПЛА по Москве.
2023-05-30T16:21
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PT5M37S
Президент Владимир Путин выступил с заявлением по поводу ударов БПЛА по Москве.