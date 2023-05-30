https://ria.ru/20230530/propaganda-1875098377.html

ГД одобрила проекты об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

ГД одобрила проекты об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете - РИА Новости, 30.05.2023

ГД одобрила проекты об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении два законопроекта, предусматривающие уголовную и административную ответственность за повторную РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:44

2023-05-30T15:44

2023-05-30T15:51

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении два законопроекта, предусматривающие уголовную и административную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.Пакет законопроектов был внесен в Госдуму правительством 30 марта."Данными проектами федеральных законов предлагается: ввести уголовную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (статья 6.13 КоАП) либо уже имеющим судимость за совершение данного преступления", - указывается в пояснительных материалах.Согласно поправкам в УК РФ, наказание по новой статье может составить до двух лет лишения свободы, повлечь наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.Кроме того, документы предусматривают уточнение понятия "пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков" и определяющие его признаки.Также законопроектом в статье 13.41 КоАП предусматривается административная ответственность за непринятие мер провайдером хостинга по ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в сети за неудаление его владельцем неправомерной информации.Кроме того, предлагается допустить публичное распространение в СМИ произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и обнародованных до 1 января 2024 года, при этом после указанной даты публичное распространение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет) таких произведений предполагается допустить только при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека.

https://ria.ru/20230428/zakon-1868515342.html

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