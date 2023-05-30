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Путин и Эрдоган обсудили обеспечение нуждающихся стран продовольствием
Путин и Эрдоган обсудили обеспечение нуждающихся стран продовольствием - РИА Новости, 30.05.2023
Путин и Эрдоган обсудили обеспечение нуждающихся стран продовольствием
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что во время последних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным определены дальнейшие усилия по... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:26
2023-05-30T15:26
2023-05-30T15:26
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что во время последних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным определены дальнейшие усилия по обеспечению продовольствием нуждающихся стран. "Во время последнего нашего разговора с господином Путиным мы обсудили усилия по отправке беднейшим африканским странам (продовольствия - ред.), в частности зерновых", - заявил Эрдоган, выступая на первом после выборов заседании правящей партии. В понедельник президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о развитии двусторонних отношений. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, а турецкий коллега подтвердил настрой на дальнейшую работу по всей актуальной повестке. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, украина, в мире, зерновая сделка, продовольствие
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Путин и Эрдоган обсудили обеспечение нуждающихся стран продовольствием
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным тему обеспечения продовольствием нуждающихся стран