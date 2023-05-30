https://ria.ru/20230530/prizyvniki-1874949395.html

"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ

"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023

"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ

Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в вооруженных формированиях. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T02:10

2023-05-30T02:10

2023-05-30T05:30

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в вооруженных формированиях.""На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам", — рассказал собеседник издания.Источник портала сравнил районных военкомов с "богами" из-за их влиятельности. По его словам, они оформляют справки о непригодности на три месяца за 12 тысяч долларов для выезда за границу, а у каждого военного комиссара "лежит паспорт иностранца".Автор материала отметил, что историй о взяточничестве становится все больше. Так, например, военком Львовской области, бывший депутат областного совета, организовал поборы из районных комиссаров и принял участие в хищении гуманитарной помощи. Также он пользовался услугами частных охранных фирм.Подобные случаи происходят и в других областях, подчеркнул обозреватель.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25-го числа Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230508/vsu-1870411167.html

https://ria.ru/20230316/mobilizatsiya-1858437933.html

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в мире, украина, владимир зеленский