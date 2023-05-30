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"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023
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02:10 30.05.2023 (обновлено: 05:30 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/prizyvniki-1874949395.html
"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ
"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023
"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ
Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в вооруженных формированиях. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T02:10
2023-05-30T05:30
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в вооруженных формированиях.&quot;&quot;На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам&quot;, — рассказал собеседник издания.Источник портала сравнил районных военкомов с "богами" из-за их влиятельности. По его словам, они оформляют справки о непригодности на три месяца за 12 тысяч долларов для выезда за границу, а у каждого военного комиссара "лежит паспорт иностранца".Автор материала отметил, что историй о взяточничестве становится все больше. Так, например, военком Львовской области, бывший депутат областного совета, организовал поборы из районных комиссаров и принял участие в хищении гуманитарной помощи. Также он пользовался услугами частных охранных фирм.Подобные случаи происходят и в других областях, подчеркнул обозреватель.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25-го числа Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230508/vsu-1870411167.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ

Страна.ua: украинские военкомы становятся олигархами с помощью призывников

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Национальной гвардии Украины на учениях в Киевской области
Бойцы Национальной гвардии Украины на учениях в Киевской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в вооруженных формированиях.
«

""На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам", — рассказал собеседник издания.

Источник портала сравнил районных военкомов с "богами" из-за их влиятельности. По его словам, они оформляют справки о непригодности на три месяца за 12 тысяч долларов для выезда за границу, а у каждого военного комиссара "лежит паспорт иностранца".
Автор материала отметил, что историй о взяточничестве становится все больше. Так, например, военком Львовской области, бывший депутат областного совета, организовал поборы из районных комиссаров и принял участие в хищении гуманитарной помощи. Также он пользовался услугами частных охранных фирм.
Подобные случаи происходят и в других областях, подчеркнул обозреватель.
Российская военнослужащая о методах мобилизации жителей Донбасса в ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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8 мая, 07:06
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25-го числа Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Кадр из видео, записанного мужчиной, которого удерживают в военкомате в Одессе
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