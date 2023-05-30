https://ria.ru/20230530/prizyvniki-1874949395.html
"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ
"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023
"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ
Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в вооруженных формированиях. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T02:10
2023-05-30T02:10
2023-05-30T05:30
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868339015_154:0:2917:1554_1920x0_80_0_0_b85c2e3043e94201905b814716ba761e.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в вооруженных формированиях.""На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам", — рассказал собеседник издания.Источник портала сравнил районных военкомов с "богами" из-за их влиятельности. По его словам, они оформляют справки о непригодности на три месяца за 12 тысяч долларов для выезда за границу, а у каждого военного комиссара "лежит паспорт иностранца".Автор материала отметил, что историй о взяточничестве становится все больше. Так, например, военком Львовской области, бывший депутат областного совета, организовал поборы из районных комиссаров и принял участие в хищении гуманитарной помощи. Также он пользовался услугами частных охранных фирм.Подобные случаи происходят и в других областях, подчеркнул обозреватель.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25-го числа Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230508/vsu-1870411167.html
https://ria.ru/20230316/mobilizatsiya-1858437933.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868339015_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_9b841dc42283d48940ff8240646f77f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Сорвали джекпот". На Украине раскрыли правду о призыве в ВСУ
Страна.ua: украинские военкомы становятся олигархами с помощью призывников
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов, пишет "Страна.ua
" со ссылкой на источник в вооруженных формированиях.
«
""На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам", — рассказал собеседник издания.
Источник портала сравнил районных военкомов с "богами" из-за их влиятельности. По его словам, они оформляют справки о непригодности на три месяца за 12 тысяч долларов для выезда за границу, а у каждого военного комиссара "лежит паспорт иностранца".
Автор материала отметил, что историй о взяточничестве становится все больше. Так, например, военком Львовской области, бывший депутат областного совета, организовал поборы из районных комиссаров и принял участие в хищении гуманитарной помощи. Также он пользовался услугами частных охранных фирм.
Подобные случаи происходят и в других областях, подчеркнул обозреватель.
Украинские военкоматы держали уклонистов в заключении, рассказали в ЛНР
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25-го числа Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Одесский военкомат пятый день удерживает призывников, угрожая мобилизацией