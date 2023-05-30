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МИД России: Запад подталкивает Киев ко все более безрассудным преступлениям - РИА Новости, 30.05.2023
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16:12 30.05.2023
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МИД России: Запад подталкивает Киев ко все более безрассудным преступлениям
МИД России: Запад подталкивает Киев ко все более безрассудным преступлениям - РИА Новости, 30.05.2023
МИД России: Запад подталкивает Киев ко все более безрассудным преступлениям
Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство ко все более безрассудным преступлениям, заявили в МИД России. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:12
2023-05-30T16:12
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство ко все более безрассудным преступлениям, заявили в МИД России. По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. "Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления", - говорится в комментарии дипведомства в связи с украинской попыткой совершения террористических актов в Московском регионе. В дипведомстве отметили, что атака беспилотников на Москву направлена против российских граждан. "Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей ", - сообщили в МИД РФ. В Ведомстве отметили, что "заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, оказываются абсолютно лицемерными".
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в мире, россия, москва, украина, нато
В мире, Россия, Москва, Украина, НАТО
МИД России: Запад подталкивает Киев ко все более безрассудным преступлениям

МИД России: Запад подталкивает киевский режим ко все более безрассудным преступлениям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство ко все более безрассудным преступлениям, заявили в МИД России.
По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
"Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления", - говорится в комментарии дипведомства в связи с украинской попыткой совершения террористических актов в Московском регионе.
В дипведомстве отметили, что атака беспилотников на Москву направлена против российских граждан.
"Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей ", - сообщили в МИД РФ.
В Ведомстве отметили, что "заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, оказываются абсолютно лицемерными".
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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